{ 13 ноября 2021 }

Перемирие Лысых из Форсажа

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Какой Вин Дизель не любит быстрой езды и красивых цифр? Актер уверен, что мир ждет финала в лице «Форсажа 10», и, перешагнув через гордыню, на своей странице в Инстаграм обратился к Дуэйну Джонсону с просьбой вернуться в гоночную франшизу.

Все, как надо: «брат, наследие, клятва, предназначение». Лишь бы Джонсон вернулся и сыграл Хоббса… Попробуем поверить в искренность, но в уме все же держим и здравый расчет — Дуйэн сейчас, в отличие от Дизеля, на пике, и его приглашение — сильный рекламный ход.

Актеры делились, что на съемках не раз конфликтовали, Скала сделал подобие шага навстречу, признав, что напрасно давал волю чувствам и начал обсуждать эту тему публично. Теперь волю публичным чувствам дал уже и Вин Дизель, но это уже совсем другие чувства, так что финальный «Форсаж» может стать настоящим манифестом аэродинамичных альфа-самцов.

Вопрос только, что будет на этот раз, и не возникнет ли кризис идей? Даже в космосе ребята уже побывали, и как тут не повториться. Остается разве что гонка на машинах времени, но риск доверять такую Вину Дизелю больно великоват: может зациклить ее на любимом этапе жизни и застрять в нем навсегда.

Хотя это, кажется, тоже уже было.

НЕВМИНКУЛЬТ


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