Культурную Россию снова откроют иностранцам

Англоязычный видеопроект «Discovering Russia with Russian Seasons» запускается на платформе «Русские сезоны». В первом фильме расскажут о Царском Селе — шедевре дворцово-паркового искусства XVIII–XIX веков: бывшей летней императорской резиденции, которая после 1918 стала музеем.

«Русские сезоны» не впервые проявляют интерес к Царскому Селу. В 2018 году выставка «100 шедевров из императорских резиденций России: Петергоф, Царское Село, Гатчина, Павловск» была включена в программу РС в Италии и стала объектом уникальной выставочной экспозиции «Век музеев» в Палермо.

В следующих выпусках дворцово-музейный акцент будет сохраняться, а зрители смогут насладиться такими культурными эпицентрами, как музей-заповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново», Мраморный дворец, Александринский театр, музей-заповедник «Абрамцево», Этнографический музей и музей-усадьба «Ясная Поляна».

Подробнее узнать о программе и искать записи трансляций можно на официальном сайте русских сезонов.