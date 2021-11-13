Плагиат или хайпотреш

«Кто Надо услышит! И Кто Надо Кто Надович тоже», — шутили «Камызяки» в конце самого первого выпуска шоу «Игра», благодаря КВН и подчеркивая, что без него данного проекта бы попросту не было. Но эта дань уважения показалась монополистам идеи командного юмора предсказуемо крошечной. Все ярче разгорается вторая юмористическая война. Как отовсюду палят инсайды, Константин Эрнст продолжает вести нешуточные бои за свободно конвертируемый смехорубль, и именно с его давлением связывают приостановку съемок «Игры», хотя сами организаторы настаивают на исключительно коронавирусных причинах.

Наконец, отозвался об «Игре» и Александр Масляков. Корифей КВН заявил, что организаторы шоу просто украли идею, после чего пообещал своему детищу светлое будущее и анонсировал масштабный запуск детского КВН.

И вот с этим «украли» как раз можно спорить. Что именно украли у АМИК? Идею шутить на сцене количеством больше двух? Ну так давайте приватизируем для своей семьи азбуку, дыхание и смех вообще!.. Речь, как мы и писали, о другом. КВН — система. Это кузница выращивания команд и отдельных юмористов. А «Игра» — всего лишь премиум-надстройка над этой системой. Своеобразная суперлига для лучших выпускников КВН. И понятно, что АМИКу неприятно, когда над занятым им (и лично отремонтированным) зданием другие люди пытаются надстроить собственный пентхаус. В футболе недавно за такое УЕФА чуть не угрохала топ-клубы.

Однако все может завалиться уже на первом этапе, и обвинения в «краже идеи» здесь выступают одним из инструментов давления на организаторов «Игры». Слишком стараясь подальше оттолкнуться от КВН, ища собственное лицо, юмористы на ТНТ за несколько выпусков скатились от «настоящий КВН без границ и цензуры!» до «Ну что, уже можно глаза открывать?». Все еще временами презабавные (а иногда и пронзительно лиричные) миниатюры перемежаются грязным тикток-хайпотреш-контентом, а команды своими сырыми импровизациями наглядно показывают, почему КВНовский график с четырьмя играми в год — оптимален, если хочется сохранить достойную плотность шуток и отточенность номеров.

Вместо убийцы и бастарда-наследника в «Игре» все отчетливее виден блудный неудачник, запутавшийся в себе и своих попытках выйти из тени обиженного отца. Жаль, ведь и КВН, мягко говоря, лучше не становится.