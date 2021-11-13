Размышления о стамбульском саммите…

Стамбульский саммит тюркоязычных государств наводит на размышления. Как изящно Эрдоган подтянул всё тюркоязычное постсоветское пространство и даже Венгрию к одобрению итогов Второй Карабахской войны 2020 года, которую теперь в Азербайджане называют «Отечественной», ничего не оставив ни от постсоветского наследия, ни от всех усилий российских политиков и дипломатов за последние 30 лет, ни от политики нейтралитета того же Туркменистана, отношения которого с Арменией были куда лучше, чем с Азербайджаном! Ну, да, Ашхабад пока в новой Оттоманской Порте — наблюдатель, как и Будапешт, а не полноправный член, так лиха беда начало. Судя по всему, Анкара и Баку следующим шагом и Каспийскую конвенцию похоронят.

С учётом того, что Казахстан и Киргизия — такие же члены ОДКБ, как Армения, а военное и военно-техническое сотрудничество всех членов нового Стамбульского альянса с Турцией набирает обороты, российские интеграционные планы в сфере безопасности поют такие же романсы, как и в сфере экономики и политики. Или геополитики — кому как больше нравится. Какой после этого смысл в ОДКБ? А с учётом того, что за проектом интеграции экономик протурецкого тюркского альянса на будущие 20 лет, до 2040 года, стоит фигура дуайена этого нового объединения, Нурсултана Назарбаева, в ЕАЭС, ЕврАзЭс, СНГ и всех прочих придумках такого типа, его тоже немного. Ну, в ШОС есть, так это структура прокитайская. И, кстати, Пекин проекты Анкары, типа «Канала Стамбул», кредитует — в отличие от проектов российских.

Наши начальники по этому поводу молчат? Правильно делают. А что они могут сказать? Что в Стамбуле был забит ещё один гвоздь в крышку гроба не только российского имперского и советского наследия, но и сегодняшней российской государственности, с прицелом на будущее доминирование Турции от Татарстана до Якутии, Тувы и Алтая? Что наша политика в отношении Турции дала ей возможность, в огромной мере за российский счёт и при участии протурецкого лобби в российских властных верхах, стать тем, чем она на наших глазах становится, ужимая российское влияние до границ начала XVII века? Что устаревшего невесть когда философа Ильина надо начальству меньше читать, и кадры себе подбирать не те, что наверх всплывают, по нынешним его принципам, а стоящие?

Тут ведь не в том проблема, что Эрдоган нашего Первого переиграл по большей части стратегических направлений на постсоветском пространстве, а в том, что сделал это, опираясь на прочную кадровую, проектную и экономическую базу. Притом, что денег у нас больше и экономика крупнее, но и воруют больше — и не в разы, а на порядок. И турки свою страну развивают, а не выдаивают досуха, под передел и распихивание по карманам начальства и его окружения всего, что ещё 30 лет назад её составляло, а также за это время было кем-то наработано. На юристах и финансистах страну не построишь и не сохранишь. Она им неинтересна. А Эрдогану его страна интересна и он её и её возможности активно и успешно приращивает, чем наших «бывших» и привлекает, себя не забывая.

Сколько у России в числе ведущих 250 строительных мировых компаний — своих? Ноль. Была одна — «Стройтрансгаз», да сплыла. А у турок их 50. Третьи после американцев и китайцев. Как наше судостроение работает, по сравнению с турецким? Никто не хочет с верфями Стамбула по соотношению цена-качество посоревноваться? Нам они много чего строят и украинские черноморские верфи собираются осваивать. Как у нас сейчас дела обстоят с гражданским авиастроением, автостроением и много чем ещё? Не для реляций и не по схеме отвёрточной сборки, а как с национальными отраслями? Также, как с беспилотниками и космосом, медициной и наукой, образованием и ЖКХ? Что до атомной отрасли, «Росатом» не «Средмаш». Да и на турок работает за наш же счёт, как заведенный…

Если «щедрое» предложение Эрдогана построить ему ещё две атомные электростанции будет нашими властями принято на тех же безумных условиях, что мы ему строим АЭС «Аккую», означать это будет только то, что ещё несколько десятков миллиардов долларов будут выведены из страны в никуда и никогда в неё не вернутся. Для того, чтобы оправдать такой шаг, несомненно более чем целесообразный для всех тех, кто в распиле этих денег будет участвовать, нужно как минимум, чтобы Турция со всеми своими активами в итоге присоединилась к России, чего как-то не просматривается. Скорее, заметно обратное. Точно также, как то, что мы туркам проигрываем во всём, где нужна конкретика, кроме военной сферы. Даже в туризме, несмотря на коронавирус.

Смогли наши курорты отыграть клиентов у турецких отельеров, воспользовавшись пандемией и запретом полётов за границу, которые, впрочем, мы сняли, непонятно на каких основаниях, кроме принципа «наш Начальник их Начальнику это обещал», провоцируя очередной дикий взлёт заболеваемости, после того, как в страну завозятся все мыслимые и немыслимые штаммы коронавируса? Нет, конечно. Смесь понтов, наглости и невиданной жадности — плохая замена хорошему и недорогому сервису. И так практически везде. Те же наши «бывшие» прекрасно видят, что экономика России находится в стагнации, переходящей в рецессию, капиталы из страны утекают потоком, компетенции она теряет целыми отраслями и, вообще-то, поколение советских менеджеров, которые умели строить и создавать, вымерло. Физически. Их нет и больше не будет.

Хотел Андрей Фурсенко вместо советского человека-творца получить в стране квалифицированного потребителя? Получил. Хотело начальство над всеми направлениями жизни страны поставить своих, лично ему знакомых и хорошо управляемых людей? Поставило. А чего они стоят и к чему это в итоге привело — видно. Постсоветскому пространству Россия больше не особенно интересно. Тем более, как у них что произойдёт — мы, что делаем? Правильно. В основном разговоры разговариваем. Видно по Приднестровью, Донбассу, которые явно бы с удовольствием слили, да пока не получается, недавнему конфликту между Киргизией и Таджикистаном и массе других примеров. Поменьше делать, не тратя лишние силы и средства и почти везде отделываясь пустопорожними разговорами.

Отличная стратегия! Ну, вот и результат. И, главное, что делать — непонятно. Менять тех, кто наверху, не на кого. Туда с этой целью лезут исключительно мутные персонажи, ждать от которых ничего хорошего не приходится. Слова они говорят правильные, рассчитанные на то, чтобы разочарованное начальством население их поддержало, да больно уж это всё знакомо. Проходили только за последние 100 лет два раза — зачем же в третий на те же грабли напарываться? На «оппозицию» глянешь — кто не будущий фюрер с жаждой мести в глазах и оттоптанным эго, тот пустопорожний болтун, которого к власти в принципе и близко подпускать нельзя. Ну, или просто воры и жулики, ещё хуже тех, которых имеем, потому что голодные и совсем уж безответственные. Куда ни кинь — везде клин.

Исправлять нынешние ошибки… А они вообще исправимы? Тут ведь всю систему менять надо, притом, что, как сказано выше, не на кого. А что страна большая и народу в ней прорва, так не в том суть. Качество какое у нашего политического класса? Никакого? Или пожилые, сильно раздражённые люди, плавно переходящие в старость, или мало чего стоящие, без опыта и мотивации к развитию собственной страны, или бандиты, которые ещё не добрались до власти и собственности (многие из них до обеих добрались). Ну, или пустопорожние мечтатели и трепачи, воспитанные сказками из интернета, насчёт того, что где-то есть демократия, закон, порядок и правильное устройство государства. Нынешнее начальство хотя бы не кровожадное, вопреки всему, в чём его непрерывно обвиняют. Репрессий не проводит. И это большой плюс. У нас это только начни…