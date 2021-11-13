Двое пернатых в одной берлоге не живут

12 ноября в Стамбуле на саммите Тюркский совет трансформирован в Организацию тюркских государств, которую турецкие СМИ уже назвали «Тюркскими соединёнными штатами». Население этого альянса составит около 160 млн. человек, внутренний оборот торговли новой структуры Эрдоган обещает довести до уровня в триллион долларов, в элитах стран, о которых идёт речь, царит чрезвычайное возбуждение и всепобеждающий оптимизм… В общем, нормальное продолжение разбора на части постсоветского пространства с вытеснением оттуда России и заменой её в качестве главного патрона всего тюркского мира Турцией. Свято место пусто не бывает.

Турки дожали-таки свои планы столетней давности до логичного и вполне успешного завершения, дождавшись распада своего исконного врага — России, которая дожила до конца ХХ столетия в виде Советского Союза, но её начальство решило покончить с собственной страной на радость и изумление всего остального человечества. Что до интеграционных проектов, типа СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭс и всех прочих, этого типа, на постсоветском пространстве, турки оказались успешнее в реализации своих планов, перехватив у Москвы инициативу, просто потому, что были конкретнее, предметнее и лучше работали. Да и кадры у них сильно толковее, чем у нас, хотя стартовая база была куда меньше. Говоря проще: дело надо делать, а не языками трепать и воровать. Тогда и результаты будут соответствующие.

Хладнокровная констатация нашим руководством того, что «не нужно обращать внимание на то, что Эрдоган говорит», уже не очень помогает, поскольку его разговоры слишком уж быстро воплощаются в жизнь и последствия этого для России будут крайне негативными. Тюркский мир Эрдогана включает в себя территории от Волги до Забайкалья, так что Татарстан, Башкортостан и Якутия, о «непризнанной государственности» которой турецкая пресса уже под ноябрьский саммит писала — тоже его часть. И тут только вопрос времени, причём не такого уж большого, когда разбор самой Российской Федерации на части под благими предлогами начнётся. Американцы с европейцами против не будут. Что до того, что по нашей конституции этого делать нельзя, так у СССР тоже конституция была. Что с того?

Как там у классиков было, насчёт Людвига Фейербаха, что поллюция не приводит к деторождению? Вот, и в государственном строительстве так. Или строишь, что Эрдоган и делает, причём в огромной мере за наш счёт и при явном попустительстве той части отечественных верхов, которая является турецким лобби, неплохо на этом зарабатывая, или имитируешь процесс под практически бесконечный распил бюджетов. Результаты соответствующие. И при той динамике, которую мы наблюдаем, можно предположить два выхода из сложившейся ситуации. Либо они нас сделают быстро, либо постепенно, не торопясь. Поскольку прав был покойный генерал Лебедь: двое пернатых в одной берлоге не живут. Ну, Эрдоган свои ходы делает. Мы? Не стоит о грустном…