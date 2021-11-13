Старая как мир истина: если всё равно ничего не поможет, надо расслабиться и постараться получить от происходящего с тобой удовольствие. Ну, или хотя бы просто расслабиться. А если и это не получается, отвлечься, пока всё не кончится. Вот, к примеру, тебя едят, а ты на звёзды любуешься. Или на облака. Или на что-нибудь ещё. У природы же нет плохой погоды, разве не так? Ну, или в глубине души надо надеяться, что всё закончится быстро и долго мучиться не придётся. И тут главное слово «долго». Без мучений всё равно не обойдётся — физических или моральных, не столь важно. Но если это быстро, тогда ещё ладно. А то, не дай Б-г, суждена долгая жизнь… Правы были древние: кого боги любят, того они к себе забирают молодыми. А уж на Олимп или в Валгаллу, не столь важно.

Оно, вроде, обидно, но тогда хоть на что-то ещё в этой жизни надеешься, чего-то хочешь, куда-то стремишься. И по утрам ничего не болит, а ночью — спать лёг, и всё, до утра. Бессонница не мучает, сны дурацкие в голову не лезут, от которых в холодном поту вскакиваешь — ноги подкашиваются, сердце колотится, а ты всё никак опомниться не можешь, отходишь постепенно. И, главное тут, не умничать. Многие знания дают многие печали, отчего только те люди в этой жизни процветают, у которых кроме первичных инстинктов ничего за душой нет. Точнее, ничто другое их не отягощает и ко дну не тянет. Как там у братьев Стругацких было? «Умные нам не надобны. Надобны верные». И дальше по тексту. Исходя из которого понятно, что дону Рэбе не уцелеть, но и дону Румате будет кислее кислого. А ведь это они тогда писать только начинали…

Что делать женщине с большой грудью, если в моде маленькие? Донашивать. Тоже не новость. Что делать, когда все, понимающие, что нужно в этой жизни для процветания люди строят карьеру, создают состояния и сваливают по-тихому, надеясь, что про них забудут, а ты всерьёз воспринял то, чему учили в детстве? Вот, такая, понимаешь, получилась незадача — «нужные книги читал». По Высоцкому. Их вообще в нашей жизни не так уж много было, тех, на кого можно было опираться. Высоцкий, Жванецкий, Бабель, Булгаков, Стругацкие, Ильф и Петров… Ну, ещё из мировой литературы десяток имён, далеко не все из которых проходили в школе. И вот, жизнь почти прошла, и не так уж плохо прошла, был смысл, но будущее яснее ясного, и от этого грустно. Особенно ночью, когда не спится…