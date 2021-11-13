Должна ли Россия поддерживать Донбасс?

Ужасно интересно слушать, как очередной американский или европейский высокопоставленный придурок что-то вещает насчёт того, должна или не должна Россия поддерживать Донбасс и какие у нас должны быть отношения с Украиной. Или с Грузией. Или вообще с кем угодно на постсоветском пространстве, да и в Восточной Европе. Он там проводил детство? Учился в школе или университете? Играл в футбол и хоккей? Лазил по деревьям и старым развалинам? Гулял с девочками? Встречал свою первую любовь? Выпивал и закусывал с роднёй и друзьями? Работал на заводах или приезжал туда в командировку, затариваясь местными сувенирами и вкусностями под приезд домой? Он там дрался смертным боем на танцплощадке с местными? Ну, так и чего к нам лезть?

Ходил он по тамошним музеям, паркам и зоопаркам? Ловил рыбу? Сплавлялся по рекам и озёрам? Купался в море — особенно в ночном море? Заходил в соборы и замки? Поднимался на горы, с вершин которых всё вокруг кажется полотном французского импрессиониста, целиком составленным из цветных точек и чёрточек? Он — этот спесивый баран из «Первого мира», знает историю этих народов? Кухню? Читал их книги? Способен на слух угадывать мелодии песен и подпевать, помня слова? Он — или она, может на слух определить, на каком языке говорят местные? Опознать буквы их алфавита? Вспомнить, как звали их царей и поэтов, астрономов и врачей? Чего тогда они вообще нам насчёт бывших наших морочат головы?!

20 лет прошло с тех пор, как автор сказал Кондолизе Райс, которая тогда была Госсекретарём США, при президенте Буше-младшем, уже после теракта «9/11», но ещё до удара американской армии по Ираку, что Грузия и Украина — это красные линии, пересечения которых наши никому не простят. И это на самом деле так. Да и всё остальное, что ещё недавно было частью единой страны, относится к той же самой категории. За эти земли воевали — и как воевали! Там лежат наши павшие. Там у огромного большинства населения сегодняшней России — семейные корни и личные связи. Какое отношение к этим странам имеют Обама и Байден, Нуланд и Блинкен, Бернс и Помпео с Трампом? И совершенно неважно, в каких мы отношениях друг с другом находимся сейчас.

Наши ссоры и споры, взаимные обиды и тяжёлый мордобой, изредка переходящий в перестрелки — это наше внутреннее дело. Семейное. Всякое бывает. Но мы все перемешаны до такой степени, что разделить нас на самом деле невозможно. Да, можно разойтись на какое-то время, но страна, которая ещё 30 лет назад была единой, когда-нибудь всё равно соединится. Это не нужно никому из тех, кто управляет всем, что выкроено из СССР и восточноевропейского блока — каждый из них предпочитает быть сам себе хозяином, упихать под себя любимого то, что не так давно было общим, передать это детям или просто, не заморачиваясь, монетизировать. Это не нужно никому в мире — слишком мощная получится страна — поди с ней потом, разберись. Но это будет, рано или поздно. Сколько времени до этой поры пройдёт, неважно. Но будет именно так.