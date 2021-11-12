Призыв Конгресса США к президенту Байдену нанести удар по Донбассу, либо напрямую, либо предоставив украинским военным вооружение и оперативную разведывательную информацию, которая позволит Киеву силой взять под контроль Донбасс, наряду с беспрецедентными заявлениями американского Госсекретаря, обвинившего Россию в обострении обстановки на юго-востоке Украины, на фоне использования там именно ВСУ турецких беспилотников, параллельно с провокациями американских военных кораблей и самолётов в акватории Чёрного моря, слишком похожи на приближение к войне, чтобы это игнорировать. Вопрос: будет ли наконец-то Москва что-либо ДЕЛАТЬ, или, как обычно, ограничится разговорами?

Нет, с заявлениями у нас всё в порядке. Их делают Захарова и Песков, Лавров и представители военного ведомства. Иногда что-то говорит Путин — всегда очень внушительно и это на какое-то время помогает. Но вскоре всё начинается заново. А между тем, Украина наращивает силы, войска стран НАТО на постсоветском пространстве чувствуют себя как дома и регулярно проводят маневры, явно отрабатывая войну против России, в том числе ядерную… И, кстати, для того, чтобы участвовать в этой войне на стороне антироссийского альянса, ни Грузии, ни Украине, ни всем остальным постсоветским республикам — тому же Азербайджану, совсем не нужно формально вступать в НАТО. Зачем? Боевое слаживание с войсками альянса они и так проводят.

Что до наших иллюзий, насчёт того, что ядерный статус Россию защищает от удара со стороны противников — причём никаких не потенциальных, а самых, что ни на есть реальных, тут большой вопрос. Что называется, кто первый моргнёт. Наши бывшие соседи по СССР, турки и весь коллективный Запад уверены, что нужно просто дождаться, когда Путина кто-то сменит. Он же не вечен? А с тем, кто придёт ему на смену, они уверены, что договорятся. Договорился же Обама с Медведевым насчёт Ливии? Ну, надул, конечно, так кто тому был виноват? И норвежцы с тем же Медведевым договорились, насчёт спорного сектора в океане. Подарил, открыв дорогу к Северному морскому пути с запада, как соглашение Бейкер-Шеварнадзе открыло её с востока, и до сих пор в ус не дует.

Страна на ушах, весь мир террористы исламистского толка переколбасили, в Европу мигранты валом валят, а Дмитрию Анатольевичу хоть бы хны. Большой начальник в Совбезе… А хоть бы во главе страны встал и не он. Путин сильный лидер? Сильный. А после сильного другой такой не приходит. Не было такого никогда и не будет. Элементарно, Ватсон. Те же наши миротворцы в Карабахе, что будут делать, когда их оттуда Баку попросит? Они там на пять лет, из которых год уже прошёл. А Путин ещё сколько будет страной управлять? Тем более, что кадры решают всё, а сильных кадров наверху меньше малого. Ну, или введут санкции против «Аэрофлота» под предлогом ситуации в Белоруссии. Имеет он к ней отношение, или нет, неважно. Отвечать чем будем? Очень тревожно на душе. ОЧЕНЬ.