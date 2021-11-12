Бесконечно можно смотреть на текущую воду, горящий огонь и уговоры населения нашего властями предержащими насчёт вакцинирования. Притом, что основное раздражение вызывает уже не сам по себе коронавирус, а ставшая вечной тягомотина с введением или отменой QR-кодов, ограничений на передвижение граждан тех или иных возрастных категорий и прочей мутотенью, насчёт вакцинации, ревакцинации, прививок от гриппа и прочим содержанием ежедневных, под телекамеры, докладов Первому его многочисленных нукеров от медицины и местных властей, большую часть которых гнать надо от микрофона поганой метлой, до того они одними только голосами своими дрожащими и видом растерянным аудиторию выбешивают.

Ну, а если не их самих, тогда тех гнать надо, кто с какого-то лешего решил, что вечное обсуждение тягомотины с нежеланием населения делать прививки говорит о чём-то, кроме полнейшей несостоятельности всех, кто за это направление работы отвечает. И тут не надо ссылаться на добровольность, основы демократии, а также законодательство, в котором прописана масса того, что никому не надо и не прописано то, что жизненно необходимо. И на свободу религии, в нашем случае означающую свободу мракобесия, дикости и фанатизма самого примитивного толка, которые стеной стоят на пути спасения тысяч и тысяч жизней, ссылаться не надо. Да что там! Не тысяч, а сотен тысяч, которые на глазах могут превратиться в миллионы. Притом, что «антиваксеры» активны, как никогда.

Следственному комитету неизвестно, где искать Александру Машкову-Благих со всеми её соратниками? Силовики не могут взять за жабры и обезвредить группу сектантов-фанатиков и их спонсоров, орудующих в интернете и заполонивших социальные сети, ничем, по результатам их деятельности не отличающихся от террористов? Только у тех оружие — бомбы да огнестрел, а эти куда масштабнее работают и жертв у них больше. Много больше. Боевики тоже люди более, чем религиозные, да ещё как верят! И они тоже за свободу воли. Их воли. И им тоже медицинский прогресс поперёк горла. Мало, что ли, врачей и медсестёр погибло в ХХ веке, убитых басмачами и белобандитами во время эпидемий, которые в итоге удалось погасить, введя ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ вакцинацию?

От неё нынешнее руководство страны с его хитровымудренными приоритетами, понять которые простому человеку невозможно, хотя слова, которыми насчёт его, руководства, целей и задач, говорятся хорошие, отказалось. И это заставляет задавать недоуменные вопросы. Сколько можно в ситуации, требующей жёстких немедленных решений, тянуть кота за хвост? Пока полстраны переболеет — хорошо если не передохнет? Сколько можно границы держать открытыми, в том числе в государства, откуда несут всю ту заразу, которая потом Россию на уши ставит? Баре с челядью и буратинки богатые в отпуска хочут, к тёплым морям, да на недвижимость свою полюбоваться? А не пошли бы они все? С китайцев начальство не хочет взять пример? Давно бы справились с пандемией.

Впрочем, у нас всё так делается. И с Турцией, и с Украиной — особенно с Донбассом, и с экономикой, и с переработкой мусора, и со всем прочим, за что ни возьмись. Всё прочее — не наш метод. Наш — долго и медленно тянуть из всех в стране жилы там, где ясно даже и ежу, что и как делать, рассуждать о чём угодно, кроме того, что необходимо решать в первую очередь, и тщательно измерять рейтинги и проценты. Гениальное выражение: снижение темпов прироста числа заболевших! За одну эту фразу к стенке надо ставить, тех, кто её придумал и тех, для кого эту словоблудскую конструкцию создали, не раздумывая. Всё равно, толку не будет от этих людей, как их с поста на пост ни переставляй и функциями не меняй. Басня «Квартет» дедушки Крылова как раз про это написана.