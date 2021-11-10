10 ноября 1982 года умер Леонид Ильич Брежнев — человек, возглавлявший Советский Союз на пике его могущества, как государства. Ни одна зараза не вспомнила и добрым словом его не помянула. Ну, как же — эпоха была для этого неподходящая! «Застой». То ли дело «Оттепель» и «Перестройка» — слова-то какие хорошие… Между тем, если вспоминать тот период всерьёз, без затёртых политических и идеологических штампов, хорошего тогда было очень и очень много, хотя и не очень хорошего более чем достаточно, да и откровенно плохого полно. Но неслучайно население именно времена Брежнева вспоминает, как период наибольшей стабильности и по нему лично, и по тому времени ностальгирует. А может, и не по самому времени, а по себе, тогдашним…

Для автора это была пора его детства и молодости, что само по себе для него исключает попытки капать ему на мозги в стиле «всё было ужасно, фальшиво, косо и криво, страна была чудовищная, власть отвратительная и только начиная с Горбачёва…» Ну, и так далее. Страна была, как сейчас видно, как страна. Много лучше чёртовой уймы прочих. Власть, как власть. Не хуже нынешней, а многие её представители были и лучше тех, кого в сегодняшние властители стран, тогда входивших в состав СССР, не исключая Россию, занесло. Верхушка партии обуржуазивалась, идеология ветшала и ничему в реальной жизни уже не соответствовала — это да, а так… Разреши поездки за бугор, включая эмиграцию, и проведи реформу экономики, введя частную собственность как у тех же венгров, так и до сих пор бы страна существовала.

Национализм нынешний, который расколол Союз и, если так всё дальше пойдёт, расколет и Россию, то ли едва теплился, то ли находился под спудом и на поверхности общественной жизни не был заметен. С религией, благотворное влияние которой на людей по нынешним временам начальство, благоволя ей, сильно преувеличивает, а недостатки и проблемы, которые она в обществе порождает, ещё сильнее преуменьшает, было то же самое. Терроризм вообще был в зародыше. Кстати, и как человек, при всех тех его чертах, над которыми только ленивый втихомолку не посмеивался, Брежнев был далеко не самым худшим из правителей страны. Что до того, что дочка его куролесила, так по сравнению с той же Ксенией Собчак она, несчастная женщина, смотрится сегодня ангелом с белыми крыльями.

Да, было много того, что задним умом хорошо было бы не делать или исправить. И решение о начале войны в Афганистане было только одной из серьёзных ошибок. Да, в кадровой политике, особенно партийной, в верхних и средних эшелонах до крайности косной, было много того, что позднее послужило питательной основой для будущего распада страны. Да, анекдоты про Брежнева, которые рассказывали на всех уровнях, имели под собой реальную основу, а в магазинах полки всё больше пустели. Но оптимизм и вера в будущее и в то, что руководство знает, куда ведёт страну, у народа, несмотря на всё это и много что ещё, были такими, которых сейчас днём с огнём нет и не будет, хотя дефицита больше нет ни в чём, выезд свободен куда угодно, а денег можно не только украсть, но и заработать столько, сколько при Леониде Ильиче и не снилось. Помянём этого мужика! Каким бы он ни был, он это заслужил.