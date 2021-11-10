О кризисах текущих и будущих

Звонят удивлённые журналисты, спрашивают, почему в Евросоюзе обвиняют исключительно Лукашенко и Путина в том, что происходит на белорусско-польской границе с беженцами из Ирака, не повлияет ли это на сроки запуска “Северного потока — 2″ и не спровоцирует ли очередное осложнение отношений России с соседями по планете, с учётом нахождения американских кораблей в Чёрном море? То есть: война из-за всего этого случится или нет?Хороший такой набор вопросов. Ёмкий. И, главное, ответы на них есть. Причём на все сразу. Что до курдов на польской границе, которые пытаются её пересечь со стороны Белоруссии, пока по ним поляки и их союзники стрельбу не открыли и в ходе неё белорусскую территорию и местных пограничников не зацепили, войны не предвидится.

Лукашенко явно не без интереса наблюдает за тем, как из-за благостной маски гуманистов, менторов и радетелей пользы для всего неразумного человечества, которую так любят надевать лидеры Евросоюза, яснее ясного видно злобноватое мурло, которое на время забыло про привычное ханжество и проявило истинную сущность Европы, которая очень любит лезть в чужие дела и рушить чужие страны, но терпеть не может сталкиваться с последствиями своих действий. Что там немецкие политики патетически говорили, когда вместе с американцами шли воевать на Ближний Восток, насчёт того, что линия безопасности всей Европы, в том числе Германии, пролегает по хребтам Гиндукуша? А Меркель как в Германию беженцев звала? Ну, доигрались европейцы. И это, судя по всему, только начало.

Что Батька во всём с их точки зрения виноват, понятно. Они его пытались свергнуть? Пытались. Не смогли? Не смогли. Продолжают пытаться? Продолжают. А он, что, им нанялся Европу от беженцев охранять? Пускай об этом Тихановскую просят (они, кстати, ей и звонят). Тем более свергали его при моральной и политической поддержке старших товарищей из Германии, Франции и США поляки, литовцы и латыши, у которых теперь главные проблемы с этими самыми беженцами. И что они у украинцев ещё не начались, у которых по части Белоруссии тоже рыло в пушку, так это только пока. А что за всем этим безобразием стоит Путин и это его коварный план, чтобы европейцы рассорились и между собой передрались, на себя в подставленное им зеркало поглядев, так у них за все стоит и во всём виноват именно Путин. А кто ещё?!

Климат меняется — это Путин. Цены взлетают на энергоносители — Путин. В Сирии, Венесуэле и Белоруссии не удаётся тамошнее начальство скинуть — Путин мешает. А уж когда с мигрантами кризис — тем более Путин. Не Эрдоган же? Не его эта граница. И, кстати, что Эрдогана в своё время не свергли, тоже было дело, Путина обвиняли. Демиург! Даже когда у американского президента несварение желудка, явная деменция и все хвори, которые только могут вылезти у старого и насквозь больного человека, которому нечего делать за пределами дома престарелых — в этом тоже вина Путина. Как и во всех неурядицах их хромающей на обе ноги системы управления — и в Штатах, и в Европе. И ведь не переубедишь. Чистое Средневековье, только век не XII, а XXI. Инквизиция сказала — сжечь, значит сжечь. Не о чем с ней спорить.

В итоге, какой изо всего этого напрашивается вывод и какие могут быть исходы у данной конкретной ситуации? Беженцев пропускают в Германию, куда они стремятся, отношения с Лукашенко Евросоюзом по этой теме налаживают по тому же сценарию, который уже давно отработан с Эрдоганом и всё помаленьку рассасывается. Это одна опция. Либо их везут обратно в Ирак, откуда они заново прорываются в Европу, но уже другими маршрутами. Вторая. Ну, или они благодаря доброй воле Батьки, расселяются в Белоруссии, а то и в России — во что, впрочем, верится с трудом. Пособий у нас не платят, климат для южан неподходящий, вкалывать надо… Но других-то вариантов не видно. И явно это не проблема Минска или, скажем, Москвы. Хотя понятно, что европейским докторам не нравятся их собственные лекарства. Но кого у нас это должно волновать?

Что до “Северного потока — 2″ и угроз в его адрес… Да пускай хоть выморозят их политики всю свою Европу, нам что с того? Хотят зиму пережить без проблем — трубу им проложили. Нет, значит нет. Их право. Пускай сами решают. Ну, или пускай решает их электорат, на кой хрен ему такие начальники. Тем более, они ещё и энергию, которую дают АЭС, не желают признавать экологичной, то есть окончательно со своим догматизмом фанатичным сбрендили. Ну, а что до американских кораблей в Чёрном море — воевать с Россией они не хотят, но хотят нас пугать и много чего силового демонстрировать. А уж что из этого выйдет, Б-г весть. Первой мировой никто тоже не хотел. И войн во Вьетнаме, Афганистане и Ираке тоже. Что в итоге получилось? Вот и здесь тот самый случай. Тем более, что Чёрное море — не самая плохая акватория для того, чтобы чей-либо флот окончил в её пределах свои бренные дни. Ничем не хуже Пирл-Харбора.