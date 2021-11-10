Советского Союза больше нет и дружба народов кончилась

Из непричёсанных мыслей. Посол Азербайджана в Москве, человек, искренне любимый теми, кто ещё помнит Советский Союз и его, тогда яркого молодого и талантливого певца, дал приём в ознаменование победы в прошлогодней, Отечественной войне, в качестве каковой Баку теперь принято обозначать Вторую Карабахскую, в которой Россия выступила миротворцем, а Турция впервые, но явно не в последний раз, вмешалась в происходящее на постсоветском пространстве, с прицелом на то, чтобы изрядную его часть подмять под себя, чем с успехом и занимается. И здесь не в том вопрос, кто в армяно-азербайджанских тяжбах и войнах, из которых прошлогодняя явно была не последней, прав, кто виноват. В другом вопрос. Совсем в другом.

Мы, живя в России, как-то вечно упускаем из виду, что Советского Союза больше нет и дружба народов, его населявших, пускай даже теоретическая, кончилась. То есть, вся вышла. Совсем и навсегда. Что все или почти все наши бывшие любимцы из числа деятелей культуры братских союзных республик, певцов и артистов, стали вдруг ярыми националистами и вряд ли могло быть иначе. Только республики разные и национализм у каждого свой. У Кикабидзе грузинский, у Волонтира был молдавский… Какие могут быть претензии к послу Азербайджана? У него он свой, азербайджанский. Тем более, диаспора азербайджанская в России многочисленная, богатая, влиятельная, лобби в верхах у неё мощное — было, есть и, судя по всему, будет. А насчёт того, что такое такт, политес и понимание уместности тех или иных шагов — это уже из другой жизни. Из прошлой, которая, повторим, закончилась.

Там были братские республики и народы. А также понимание того, что нехорошо праздновать в столице ещё недавно общей страны победу в войне, которая, вообще-то, как ни крути, для этой общей страны была и остаётся войной междоусобной, гражданской. Но теперь Азербайджан — часть турецкого мира (именно турецкого, а не виртуально создаваемого тюркского), который с Россией поддерживает тот уровень отношений, который ему выгоден, во многом за её счёт, совершенно её не боится и не слишком уважает. А уж считаться и вовсе не обязан, что, кстати, такие представители этой бывшей братской республики, как стендапер Идрак Мирзализаде или шпана из Ватутинок честно и демонстрируют. Да и Армении это тоже касается, только вместо Турции там Иран, а от России она больше зависит.

Интересно: понравилось бы азербайджанскому руководству и его турецким союзникам, если бы в России на государственном уровне отмечались все победы русской и советской армии на Кавказе, особенно в войнах с турками, персами и местными ханами и беками, которые на них ориентировались, а также подавление всех тех восстаний, бунтов и мятежей, которые они периодически против центральной российской власти поднимали? Интересно было бы попробовать. Когда, кстати, русская армия Баку брала? Гянджу? Нахичевань? Остальные города нынешнего Азербайджана? Когда экспедиционный корпус турок из Баку вышибали в Гражданскую войну? И в какие именно даты громили на суше и на море, столетиями подряд, турецкие войска? Они нам всё это припоминают. Мы им — нет. Совершенно напрасно. Явно, давно пора.