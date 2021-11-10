Горячая точка на польско-белорусской границе

Польско-белорусская граница вот-вот может превратиться в горячую точку. Поляки обещают остановить поток мигрантов с Ближнего Востока, пытающихся получить убежище в Евросоюзе, попав туда через территорию их страны, любыми средствами и мало сомнений в том, что они их применят. Если уж они в войну и после неё приморили и выбили из Польши миллионы собственных евреев, цыган и немцев, не говоря уже о русских, украинцах и белорусах, которые там столетиями жили, чего им с какими-то неизвестными им смуглыми людьми, говорящими на неизвестных языках, церемониться. Польша в Евросоюз вступала для того, чтобы её все остальные страны этого надгосударственного объединения содержали и при этом гордились оказанной им поляками честью, а не ради гуманизма и прочих теоретических материй.

О каком вообще гуманизме и каких правах человека можно говорить, когда речь идёт о Польше? Она и всегда-то умудрялась превратить самые благородные идеи чёрт знает во что, как это было с демократией, которая в Польше трансформировалась в шляхетскую вольницу на грани анархии, доведя дело до того, что эта страна почти на полтора столетия исчезла с мировой карты. А уж сегодняшняя Польша, наследница идей Пилсудского — эта, по убийственно точной характеристике Черчилля, «гиена Европы», страна, где нацисты не случайно строили гетто и «лагеря смерти»… Польша с её послевоенными погромами выживших в этих гетто и концлагерях — не самое лучшее место для того, чтобы стремиться получить на её территории убежище в Евросоюзе. Скорее, худшее.

Несколько тысяч человек, скопившихся сейчас на её границе, ни о чём подобном не подозревают и думают, что впереди их ждёт цивилизованная Европа. Их несомненно жалко — особенно детей, но ни о какой цивилизации речь для них не идёт. Подлая и ханжеская, способная на любые зверства и не слишком умная, хотя и донельзя чванливая Европа, устала от мигрантов и ей на самом деле абсолютно всё равно, что и где им грозит. Сейчас европейская пресса во всём, что происходит на границах Евросоюза обвиняет Лукашенко и, естественно, Путина, который, по их твёрдому убеждению, всегда и за всем стоит. Ну, не себя же им обвинять? Хотя именно они, развалив половину Ближнего Востока, во всём происходящем и виноваты. При этом, чем закончится нынешний кризис с беженцами совершенно непонятно. Остаётся наблюдать за развитием событий.