Первый снег в Подмосковье. Выглядываешь утром в окно — белым-бело. Температура минусовая, хотя мороза нет и через пару дней начнутся пляски вокруг нуля, в результате которых на дорогах будет гололёд. Кто из водителей успел переобуться на зимнюю резину — молодцы. Кто не успел, от тех лучше держаться подальше, хотя как это делать, совершенно непонятно: движение плотное, население выпущено из того полукарантина, в который его начальство отправило, пытаясь сбить очередную волну коронавируса, который как будто смеётся над отечественной медициной со всеми её вакцинами. Впрочем, учитывая пристрастие народа к поездкам на курорты, в том числе заграничные, куда новые штаммы завозят со всего света в усиленном порядке, в этом нет ничего особенно странного.

У нас хоть снегопад и прошёл, так что можно лепить снежные бабы и пробовать кататься на санках, чем особо маленькие дети не без удовольствия, гуляя с бабушками и дедушками и займутся, обязательной вакцинации нет и не предвидится. Точно также, как и запрета на передвижения между регионами и тем более поездки за границу. Мы не китайцы. Так что победа над заразой нам не светит. Да и много что ещё по части перспектив не светит. Остаётся радоваться за детей и собак, которым покататься на белом свежевыпавшем снеге в радость. Впрочем, особо закалённым и привыкшим к вольному выпасу котам, вроде нашего деревенского Мурчика, тоже. Тем более, на снегу видны цепочки следов, а их рассматривать и по ним преследовать неосторожно вышедшую подышать воздухом полёвку — самое то.

Впрочем, зима ещё впереди. Снег нынче выпал рано — самое начало ноября, так что климатические изменения, которыми запугивают особо наивных собравшиеся в Риме и Глазго высокопоставленные придурки и жулики, вряд ли скажутся на балансе температур и осадков так, как они пытаются доказать. Ну, будет летом жарче и засуха будет сменяться ливнями, а зимой холоднее, и что? Снег ни в эту зиму, ни в последующие никто не отменит, так что под Новый год в каминах будут гореть дрова, дома и квартиры надо утеплять, как всю жизнь и делали, лыжи, санки и снегокаты готовить к наступающему сезону, а горячий адмиральский чай с коньяком, глинтвейн и крепкий кофе будут востребованы по-прежнему. Но это всё ещё впереди. Снег-то только первый…