{ 9 ноября 2021 }

Идеология уходит в сеть

Рубрики: [Telegram]  

Один из самых опытных российских медиаменеджеров Алексей Гореславский возглавил Институт развития интернета. Организация эта существует с 2014 году, исправно получает бюджетные деньги — но, к сожалению, с неочевидным результатом, Теперь есть надежда, что с приходом Гореславского ситуация в корне поменяется. Его опыт работы с общественными проектами придется как нельзя кстати.

Телевидение переживает не лучшие времена, про радио скромно умолчим; основной контент, цепляющий молодежь, сейчас находится в Сети. Для власти Интернет по-прежнему во многом «серая зона», и обращаться с ней у государства получается через раз. Если на базе ИРИ получится создать единый центр производства государственного, выверенного контента, и заниматься этим будут люди, понимающие текущие реалии — это будет просто прекрасно.

Желаем удачи.

НЕВМИНКУЛЬТ


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