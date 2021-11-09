Дозаправка мосмультфильма

Десять миллионов рублей выделено правительством Москвы на гранты для столичных анимационных студий. Раздавать будут не наобум — претендовать на выплаты смогут компании-авторы некоммерческих анимационных произведений, получившие награды на профильных конкурсах и фестивалях.

Заявки можно подавать до 10 декабря, размер выплат — от 500 тысяч до 3 миллионов, сумма будет зависеть от конкурса или фестиваля, в котором отметилась компания. Всего таких мероприятий в перечне 120, и они разбиты по уровню престижности на три группы.

Напомним, что основное распределение столичных грантов состоялось еще раньше — в октябре завершилась первая программа поддержки, и на 14 студий разделили аж 84 миллиона. На этом фоне нынешняя программа выглядит уже как способ адресного поощрения фестивальной анимации.