200 по встречке и сильно вниз

Вышел Трибьют t.A.T.u. «200 по встречной». Всё послушать не успели. Было интересно:

— реально ли песня «Мальчик-гей» как родная ложится в уста Монеточки, подходя даже больше, чем Дане Милохину (да!)

— сведет ли нас с ума Дарья Нуки Ставрович, когда включит свою вокальную шрапнель (пойдет, но от Нуки ждали залпа погуще)

— сумеет ли внезапно Манижа выдать такой же эталонный истеричный ор, крича: «Успокойся!!!», сразу после своего фирменного лозунга «Не верь, не бойся, не проси» (нет, вышла редкостная туфта, где море Манижи и вообще нет «Тату»)

— ну, и, конечно, хотелось насладиться дивным дуэтом Аллы Пугачевой с Софией Ротару в «Нас не догонят», когда-то (в 2009) непростительно упущенным из виду.

Примадонну можно понять в ее желании угнать грузовик и сбежать из переполненного юмором Галкина замка, Ротару, кажется, подписывается на любой кипеш, но получилось и правда неслабо. По общему мнению, дамы в этом трибьюте показали, что их реально не догнать, особенно другим участникам альбома.

Мы не из того поколения, в которое «Тату» врезались на грузовике мелодичных истерик ровесницами или даже девочками постарше. К ним всегда оставалось легкое снисхождение старших с пониманием «перебесятся, повзрослеют и пойдут в управдомы». Но тем удивительнее было понять, что по сравнению с убогой эстрадой сегодняшнего дня «Тату» реально делали вещи: осколки их текстов застряли в ушах, их крики, шепоты и стоны выглядят почти натуральными, а не идентичными натуральным, как у нового поколения. И вообще они выглядят крутой иллюстрацией, как использовать хайп в роли лишь двигателя, а не еще и содержания.

Грустный, в общем, трибьют получился. 200 по встречке мы, кажется, развили просто потому, что катимся вниз.