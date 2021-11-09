{ 9 ноября 2021 }

Очень ожидаемый документальный альманах бесплатно выложен на YouTube и в соцсетях

Рубрики: [Telegram]  

Жители якутских поселков тушат пожар, спасая свои дома от огня. Российский велосипедист Михаил Асташов завоевывает две золотые медали на Паралимпиаде в Токио, а пара молодых художников Аня и Виталик — устраивают велопробег по нашей стране. Труд волонтеров, конно-драматический театр, работа и жизнь трудового городка в Курской магнитной аномалии, а вот уже вся русская архитектура показана в образе застывшей музыки…

Все это и многое другое — слито в едином замысле киноальманаха о жизни России. Восемь уникальных и очень разных историй, восемь эпизодов, над каждым из которых трудилась отдельная творческая группа, пронизаны перекличками, создавая необычное сочетание медитативного калейдоскопа. Это не созерцательное, не фоновое зрелище, подобно множеству известных альманахов — «Россия-Одиссея», оправдывая название, полна действия, приключений, преодолений и достижений.

Возглавлял и курировал работу молодых документалистов Александр Хант, известный по откровенно пронзительному фильму «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Поддерживал проект Институт развития интернета, а продюсировал Максим Добромыслов. Посмотреть можно на YouTube, Вконтакте и на собственном сайте проекта.

НЕВМИНКУЛЬТ


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