О новом Великом потопе и заселении Сибири

В мировых СМИ очередной кипеш, насчёт городов, которые будут затоплены или, как минимум, подтоплены из-за повышения уровня Мирового Океана… до 2030 года. То есть не позже, чем через девять (!) лет. Исходник запустили в той же мафии, которая нашла, спустила с цепи и раскручивает Грету Тунберг сотоварищи, а дальше покатилось. Сенсация же! Совсем другое дело, по сравнению с ситуацией, когда какие-то никому не известные малонаселённые острова в Тихом и Индийском океане скроются в волнах. Публика пожмёт плечами и предложит переселить их жителей, особо не парясь, на другие острова тех же океанов, что технически особых сложностей не представляет. Когда из атолла Бикини надо было ядерный полигон соорудить или превратить остров Диего-Гарсия в американскую военную базу, так и сделали. Никто даже не пикнул.

Нет, протесты, конечно, были, но кто на них обращает внимание, когда дело касается серьёзных военных задач. А тут даже и цель благородная: людей надо будет спасать. Совсем другая история, когда накроются большие или, ладно, не очень большие, но известные и с исторической точки зрения значимые города. Так что, в качестве первых жертв журналистами были названы Венеция, Антверпен, Басра, Нью-Орлеан, индийская Калькутта и вьетнамский Хошимин, бывший Сайгон. Амстердаму и Роттердаму велено приготовиться. Пугает же? Вот-вот эти города потонут, а в них миллионы людей живут! Куда денутся? Беженцы потоком хлынут, апокалипсис в экономике начнётся… В общем, срочно надо всем декарбонизацию мировой энергетики провести, желательно полную и в принудительном порядке. Тогда не потонут все эти города.

Напоминает истерику, которая была раскручена демократами в США, когда там в 90-х Гора пытались пропихнуть в президенты. Идея состояла в том, что если его выберут, то он, как Супермен, всех спасёт и климат на планете меняться перестанет. Вот, с тех пор спекуляции на эту тему и истерики вокруг них так и идут. Только трезвомыслящего образованного народу, который на самом деле в этих вопросах разбирается, много меньше в научном мире стало. Выкосили. Это вообще первое дело в дискуссии: изничтожить любых возможных оппонентов, чтобы и следа от них не осталось. Пускай под плинтусом пищат, где их никто не услышит. Тогда лафа. Гранты, саммиты, крики про неизбежный энергопереход и ту катастрофу, которая грядёт, если его срочно не произвести…

Ну, что называется, кто не Тунберг, тот Чубайс — два лица нынешней нашей борьбы за климатическое счастье человечества, против всего плохого и за всё хорошее. Прямо, как Шнур насчёт этого пел — матерно, но точно. Жаль только, что юных истеричек юродивых больше на аутодафе не сжигают — не во всём мы ещё вернулись в Средневековье, куда они нас упорно пихают. Кстати, Анатолия Борисовича это тоже касается. Хотя, в его случае, может быть, лучше всё-таки на кол? В соответствии с отечественными технологиями, хорошо шедшими во времена Ивана Грозного. Тупой такой кол, заёршенный, чтобы удовольствие продлить. А для лёгкости входа можно его с поверхности рабочего конца наносмазкой покрыть… Но это так, на перспективу. Пока же основная надежда на китайцев и на трезвый подход Путина к ппоисходящему. Не на кого больше.

Байден, борясь с парниковыми газами, своим старческим метеоризмом провоцирует скандалы в светском обществе и распугивает британских герцогинь. Европейские политики готовы собственный электорат выморозить и оставить без света, лишь бы ещё раз на весь мир подтвердить, что если уж они решили быть идиотами, то будут ими до конца. И при этом обижаются, что все остальные за ними в очередь не выстраиваются, как дети города Гамельн за крысоловом с его дудочкой. Что до нас… Шойгу в Сибири и на Дальнем Востоке новые города собрался строить? Собрался. Их же населять кем-то нужно? Нужно. Как раз его критики и просто записные скептики по этому поводу сильно волновались. Ну, вот! Если до 2030 года всё вышеобозначенное утопнет, самое то — их население у нас спасти.

К востоку от Урала у нас народу можно расселить — аж до самого Тихого океана столько… Там, ежели что произойдёт, вся Европа с Америкой поместится, половина Китая и изрядная часть индийского и вьетнамского побережья. Придётся, конечно, одеться потеплее, русский выучить и привыкнуть к холодцу с хреном и горчицей, но под водку он замечательно идёт. Так всё и образуется помаленьку. А что темнокожих среди будущих переселенцев недотопленных много, так это ничего. Арап Петра Великого у нас был? Был. Новые Пушкины народятся. Единственное, снег перед этим надо будет в Сибири малёхо почистить, а его там много. Но на это Грета Тунберг есть. Девица необразованная, малоквалифицированная, хотя и активная. Тот самый случай. Выдать ватник, валенки, варежки, совковую лопату и пусть полезным делом займётся…