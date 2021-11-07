Как пели в молодые годы автора: «7 ноября — красный день календаря». Годовщина Великой Октябрьской революции, события, которое перелопатило всю планету, хотя в момент, когда оно происходило, никто в мире предсказать этого не мог. Ну, переворот и переворот. Мало ли в России переворотов было? Только что царя свергли, империя рушилась. Да и все остальные, кто в Первой мировой войне участвовал, дышали на ладан. Разве что, японцы превосходно себя чувствовали — их только во Вторую мировую американцы на море и мы на суше, уже в качестве Советского Союза, раздраконили. Но это было потом. Сильно потом. А пока в России люди превращались из вершителей судеб миллионов в ничто или всплывали со дна общества в демиурги. Иногда надолго, но чаще на краткий миг.

Сейчас революцию нашу вспоминать добрым словом не принято. Для левых политиков она стала мёртвым ритуалом. Ну, собираются люди, ни к чему не обязывающие речи произносят, своих сторонников этими речами подпитывая и противников не то, чтобы стращая — никто их уже давно не боится, но напоминая о себе. Вот, есть такой Зюганов, и Рашкин есть, и много кто ещё. Помните о них и не то, чтобы трепещите, но хотя бы дёргайтесь! Что до власти, она у нас де-факто поднялась на волне не то, чтобы совсем уж контрреволюции — не до такой степени, но немного похоже на это. Тем более, что вся она целиком состоит из бывшего начальства: силового, партийного, советского и прочего, которому страсть как захотелось конвертировать свои полномочия в конкретные активы, чем оно до сих пор с успехом и занимается.

Поминать при этом Октябрьскую революцию, как именно тот исторический процесс, который и породил когда-то всех наших «эффективных менеджеров», им очень неудобно. Там хотя бы идеи были, да и результаты до сих пор налицо. А тут идей нет, результаты, мягко говоря, сомнительны. Ну, не всё сразу в стране рухнуло, есть ещё, на чём выгребать, но это не совсем тот результат, на котором можно продержаться долго. Так что, в основном идут в ход попытки имитировать что-то из старой жизни, типа усиления роли религии, параллельно с образованием явно сословного общества со свободой торговли и выборной системой, толку от которой ноль и удовольствия она никому, кроме начальства, уже давно не приносит. Ну, может, конечно, ещё принесёт.

При этом бонапартизм наш мягок и, в отличие от соседей, не кровав, с элементами свобод и возможностью для власть имущих много красть и украденное свободно перемещать за рубеж, чем они, в свободное от интриг и местничества время, и занимаются. Да, смесь дикого капитализма, феодальной анархии, ханжества и вранья чисто советского типа, с остатками всего того, что было наработано в предыдущие эпохи по части технологий и экономического потенциала. Что есть, то есть. Ну и немного наработанного после распада Союза и передранного с Запада — иногда терпимого, но чаще отстойного. При этом жёсткого облома, с большой кровью, как в революцию и Гражданскую войну, удаётся избежать. Деградируем, но медленно, постепенно, и не без приятности для управляющего аппарата и его окружения.

В целом Октябрьскую революцию всё ещё ностальгически вспоминают, но как-то теоретически, без фанатизма и желания опять нырять в ту же прорубь, откуда можно и не вынырнуть, что в большинстве своём все понимают. Ну, открытки друг другу поздравительные народ массово по мессенджерам шлёт. Так он их по какому угодно поводу шлёт. Есть дата, есть повод. А картинок и роликов сегодня в интернете пруд пруди. Хоть с музыкалкой, хоть без. И стиль любой, от шаржей до серьёзных попыток скопировать советские образцы агитпропа. Жалко, конечно, что так до сих пор ни истоков и причин, ни хода, ни последствий Октябрьской революции никто не проанализировал и толком не оценил. Одни её неумеренно ругают, другие столь же неумеренно хвалят. Такая эпоха вокруг. Не до работы головами. Одни воруют, другие выживают. Все заняты.