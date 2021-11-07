Разговор с врагом

Уильям Бернс, директор ЦРУ и бывший посол в России, как сообщили американские СМИ, приехал в Москву, чтобы проверить, что там наши войска делают на территории РОССИИ, но, как американцы уверены, «у границ Украины» (на самом деле, около Белоруссии, но какая американскому руководству, в самом деле, разница — будут они ещё в туземной географии разбираться), и предупредить, что этим в Вашингтоне обеспокоены. Они там, впрочем, всем обеспокоены, кроме агрессии украинских ВСУ на Донбассе. Этой войны никто на Западе не замечает. Можно сказать, в упор не видят, как там принято, когда видеть чего-то не хотят. А уж Донбасс это, Югославия, Сирия, Ирак с Афганистаном или Вьетнам — какая разница?

Тем более — это не они сами, это их киевские союзники по мирным людям стреляют и их дома бомбят. Какое до этого Вашингтону дело? Вот, если не дай Б-г во всю эту заварушку Россия вмешается и её остановит… Почему этого до сих пор не происходит, понять невозможно, объяснить нереально и оправдать нельзя. Можно даже не пытаться. Но боятся западники этого всерьёз, отчего так и дёргаются при малейшем намёке на то, что что-то в этом роде может произойти, не забывая, впрочем, параллельно наращивать силы по периметру российских границ и гадить Москве, где только могут — хоть на Дальнем Востоке, хоть на Ближнем, хоть на Крайнем Севере, хоть в Средней Азии и в Закавказье, хоть на Украине, в Молдавии и Прибалтике.

Черноморский флот их беспокоит, Балтийский и Тихоокеанский бесит, про Заполярье они вообще спокойно вспоминать не могут… Такие нервные люди! Стоит каким-то нашим соединениям на нашей же территории маневры провести — доходит до истерики. А уж если появляется с глупыми комментариями журналистов (других они, как правило, не дают) очередная спутниковая фотография какой-то техники… Тут же летит предупреждение от Госдепартамента (кто бы эту ахинею слушал), или, вот, целый директор ЦРУ приехал, сверить часы. Такое впечатление, что уже Украина им и не в радость — больно много с ней хлопот и головной боли, но поскольку американцев и европейцев там пока, как на Ближнем Востоке, не убивают (и очень напрасно), они киевские власти терпят и, как могут, крышуют.

Украину в её нынешнем состоянии можно полагать территорией, оккупированной и находящейся под внешним управлением. Только гауляйтерами там после Майдана местную сволочь ставят, порезвее, понаглее и попослушнее, а управляют через посла Соединённых Штатов — как во многих странах такого рода и бывает. При этом всё, что можно было сделать, для того, чтобы она превратилась в плацдарм будущей войны НАТО с Россией, американцы сделали, при удивительной для непредвзятого внешнего наблюдателя и невероятной для собственного населения страны пассивности нашего руководства. Одни разговоры. Вот и Бернс к нам приехал — поговорить. Примерно, как если бы в войну, в 1943, в Москву Шелленберга или Канариса занесло.

А что такое? Самая та ситуация. Москву взять не удалось и под Сталинградом как-то не срослось, но надо же русских предупредить, чтобы на Украину ни ногой. Она ИХ. И про Крым не забыть сказать… Тот самый случай. Ну, война у нас пока что холодная, мы с ними, которые из Америки приезжают, разговоры разговариваем. Наши дипломаты и политики этому только рады. Опыт общения, полезные контакты… Вдруг в будущем пригодится, неважно, зачем… Интересно, конечно, как реагировали бы американцы, если бы такого рода ситуация возникла, скажем, с Канадой или Мексикой, насчёт которой мы бы их начали предупреждать и выражать опасения по поводу военных США у их границ… Даже жалко, что наши такого рода психологических экспериментов с ними не проводят.

Бернс в Москву заехал… Враг умный, опытный, с хорошей человеческой репутацией и стране нашей симпатизирует. Когда и если её больше на карте не будет, он про нас воспоминания напишет — позитивные, поэтические, с лёгкой ностальгией. Очень милый человек. Вот, та же Виктория Нуланд нас искренне ненавидит, презирает и в грош не ставит, чего особо и не скрывает. А Бернс — обходителен и тонок. Среди нацистов таких тоже много было. В Вермахте, Люфтсваффе, Кригсмарине, Абвере, СС и СД, Гестапо… Отличный был командный состав в Третьем рейхе. Очень профессиональные, мотивированные, образованные, храбрые люди. А уж те, кто там в разведывательных службах числились — элита элит. Точь в точь, как Уильям Бернс. Только флаг у него другой — не со свастикой, а звёзды и полосы. А так, никакой разницы.