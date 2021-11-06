Музыка 36 — Оксимирона затягивает в прошлое

«Цунами» не заменит нам «Смутное время», альбом без официальной даты релиза, отсутствие которого на стримингах нехило напрягло пробудившуюся фанбазу Яновича. Но оно удачно справится с поставленной задачей проявить Оксимирона как артиста, готового доказать, что он готов к творческим трансформациям.

Это наглая, несколько раздражающая ретроградностью работа, которая идет наперекор любым ожиданиям слушателей. Предполагали ли мы, что такое может произойти? Да, еще в далеком 2018 году, упомянув, к слову, ППР, написавшую музыку для трека «Цунами».

К 2021 году Оксимирон стал человеком, которому тяжело вписаться в реальность. Про политику, чего больше всего ждут от него, читать очень рискованно. Писать трэп — никто не поверит, обманешь только себя. Да и омолаживаться, скрывая 36-летний возраст, как-то уже странно, хотя Диме Бамбергу помогло — но это чужая тропа.

«Цунами» на 100% потеря прогресса, некий даунгрейд. Только если смотреть глобально. Парадоксально, но для Оксимирона рок-н-рольный сайд-квест это движение вперед, потому что:

— в кои-то веки он создал совершенно нетипичный в плане построения текст (подобная эквилибристика вряд ли бы прижилась с другим музыкальным аккомпанементом);

— сбил с толку офисный планктон и подписчиков Рифмы и панчи, ожидавших от него извилистый кулпет с незнакомыми словами;

— подчеркнул свою принадлежность к зрелому поколению

— напомнил о существовании KULTIZDAT (Рома, привет!)

По смысловой нагрузке это переупакованный и в каком-то смысле бытовой «Кто убил Марка», где нет ни слова о Роме Жигане (зато второй раз упоминаются токсичные личности). Даже иронично, что в клипе Оксимирон появляется в образе рептилоида, хотя по факту в здешних словах куда больше человечности, чем в его треках, выпущенных с 2016 по 2021.