{ 6 ноября 2021 }

Канье Уэст дал чудное интервью на шоу Drink Champs

Рубрики: [Telegram]  [Интервью]  [Кино]  

Точнее, пришел не Канье Уэст, а Йе, и кажется наговорил за два часа больше, чем за целый год:

— Он включил «Jail Pt. 2» на презентации «Donda» лишь с целью потроллить JAY-Z

— Сказал: «Дрейк слил мой трек и это было лучше всего, что он выпустил за год»

— В скором времени выйдет делюкс-версия «Donda», она включит в себя треки, которых нет даже на STEM-плеере

— Свой конфликт с Дрейком считает спортивным. Сравнивает себя с Тайсоном, а Дрейка с Холифилдом: «Я откусил его ухо». Считает, что запросто победил бы Дрейка в битве хитов VERZUS, но при этом не скрывает любовь к канадскому артисту. Он лично спрашивал у Дрейка, не спал ли тот с его женой.

— Признался, что словил теневой бан в Twitter

— Когда у него спросили, зачем он вырезал куплет Soulja Boy из «Donda», ответил вопросом на вопрос: «Ты слышал этот куплет?». При этом он считает рэпера одним из 5 самых влиятельных рэп-артистов на современный жанр. Самым-самым влиятельным назвал Future

— Назвал «My Beautiful Dark Twisted Fantasy» своим лучшим альбомом

— Худшая вещь, которую он сделал в своей жизни — подписание Big Sean на лейбл: «Я уже решил, что как умру, то на моем надгробии будет написано, что я заслужил здесь быть, так как подписал Биг Шона»

— Он создал чат, куда добавил JAY-Z, Ким Кардашьян, Kid Cudi, Travis Scott и Pusha-T, написав туда: «Я стою больше, чем вы все вместе взятые»

— Он снова пьет, курит и ругается матом на людях. А еще он наполовину вакцинирован

— Считает, что в Библии есть драконы

— Канье сейчас намеренно не возвращается домой, потому что считает багаж с которым путешествует по миру своим настоящим домом

— Сказал, что Ким Кардашьян все еще его жена, несмотря на её свидания с Питером Дэвидсоном

Тихое Место


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