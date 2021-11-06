{ 6 ноября 2021 }

Для Адель заказали печать 50 тысяч виниловых пластинок

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

Говорят, там для Адель заказали печать 500000 (!!!) виниловых пластинок с новым альбомом «30». Чтоб вы понимали, это прям монструозное количество, с которым запросто можно отправляться бить рекорды и несколько навредить другим артистам.

Даже Эд Ширан признался, что ему пришлось делать все второпях, потому что поступила инфа, что команда Адель забронировала практически все ключевые заводы по производству винила по всему миру.

Но хуже всего в этой ситуации будут чувствовать себя инди-лейблы, которые всегда рассчитывают на физические продажи, особенно на продажу винила. Это может коснуться не только элементарной потери дохода, но и переноса выхода релизов на неопределенный срок.

И да, такое положение дел сложилось не спонтанным образом. Для того, чтобы к выходу «30» был готов такой огромный тираж пластинок, Адель полностью подготовила альбом к дистрибуции еще полгода назад.

Тихое Место


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