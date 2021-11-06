Единственный альбом группы Грибы вернулся на стриминговые площадки

Кто не в курсе — именно этот релиз в свое время побил рекорд ВКонтакте по репостам, удерживаемый Оксимироном и «Горгородом». Группа Грибы взорвала на ровном месте и просуществовала всего год. Отношение музыкального комьюнити к проекту Юрия Бардаша было довольно спорным: упор на визуальную часть, комедийный шарм от Киевстонера и несерьезная лирика заранее предопределили место группы среди шуточных и пустяковых брендов. Но когда вышел альбом — недовольных стало меньше. Когда рынок заполнили тысячи желающих записать свой «Тает лед» спустя два года — группу Грибы даже начали ценить.
Проверку временем эта музыка, к сожалению, не прошла. Но ворвались ребята в индустрию очень эффектно и навсегда оставили там свой кислотный след.