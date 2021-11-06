Единственный альбом группы Грибы вернулся на стриминговые площадки

Возмущен. У нас безобразно работает пропаганда ТВ в грибной сезон. Где Малышева с истерикой – ” грибы – опасны для жизни.. если под боровиком – дохлая белка – сколько токсинов они из нее вытянет? ( это ее слова)” [Читать...]

Во время записи своего второго альбома, основатель одного из самых успешных бойз-бендов One Direction Гарри Стайлз решил поэкспериментировать с грибочками. Малибу, полный релакс, классные ребята рядом — почему бы и нет? Только вот результат затеи был не самым [Читать...]

Группа «Пилот» продолжает работу над новым альбомом, который выйдет в свет осенью 2013. — Мы приступили к записи голоса, — рассказал в интервью «Нашему радио» лидер группы Илья Черт. — То есть почти вся музыка записана, осталось записать [Читать...]

Не знаем, как там насчет мяса и хлеба, а уж гриб россиян всегда кормил. И хотя с годами все меньше становится грибных мест и все больше исхоженных лесов, однако без маринованных, соленых, сушеных грибов редко найдете дом в [Читать...]

В сети активно обсуждается назревающий скандал в Netflix, Disney+, Amazon Prime Video и HBO Max. Техническим работникам платят мало, да и условия труда — почти как перед Великой Октябрьской Социалистической Революцией. Шли переговоры между Международным альянсом работников театральной [Читать...]