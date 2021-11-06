Первыми играть на Netflix начнут владельцы Android

Стриминговая платформа подготовила бонус, который поможет привлечь новых пользователей. Это несложные и бесплатные онлайн-игры. Скорее всего, инициатива окажется полезной — на эту мелочь много ресурсов не требуется, у конкурентов ничего подобного нет, а лишний раз обратить на себя внимание очень даже получится. 3 ноября всё это стало доступно на самой массовой платформе — Android.

Вот 5 доступных игр: Stranger Things: 1984 ( 2D-экшен по мотивам сериала «Очень странные дела»); Stranger Things 3: The Game (продолжение той же игры, но с поддержкой кооператива); Card Blast (карточная игра); Shooting Hoops (симулятор физики, в котором нужно стрелять дротиками в мяч, чтобы подтолкнуть его в корзину); Teeter Up (в ней от игрока требуется направить шар в лунку с помощью движущейся платформы). Большой плюс — возможность играть без подключения к интернету, если игра была предварительно загружена.

Пока что это первый шаг. Да и игры так себе. Если же однажды Netflix станет полноценным сервером, на котором, пусть и за отдельную плату, можно будет запускать «тяжёлые» онлайн-игры, то компания задаст новый тренд. Онлайн-платформы выйдут на новый рынок и начнут конкурировать не только между собой, но и с игровыми приставками, ноутбуками и ПК. Сейчас это очень актуально, потому что в 2020 году выручка мировой индустрии видеоигр достигла почти $180 млрд, в то время как кинематограф получил около $100 млрд. Неудивительно — пандемия. К тому же, графика игр совершенствуется и уже почти не отличается от реальной картинки. Так, глядишь, однажды платформы начнут создавать собственный пул игровых студий или будут заказывать для себя эксклюзив.