{ 6 ноября 2021 }

Первыми играть на Netflix начнут владельцы Android

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Стриминговая платформа подготовила бонус, который поможет привлечь новых пользователей. Это несложные и бесплатные онлайн-игры. Скорее всего, инициатива окажется полезной — на эту мелочь много ресурсов не требуется, у конкурентов ничего подобного нет, а лишний раз обратить на себя внимание очень даже получится. 3 ноября всё это стало доступно на самой массовой платформе — Android.

Вот 5 доступных игр: Stranger Things: 1984 ( 2D-экшен по мотивам сериала «Очень странные дела»); Stranger Things 3: The Game (продолжение той же игры, но с поддержкой кооператива); Card Blast (карточная игра); Shooting Hoops (симулятор физики, в котором нужно стрелять дротиками в мяч, чтобы подтолкнуть его в корзину); Teeter Up (в ней от игрока требуется направить шар в лунку с помощью движущейся платформы). Большой плюс — возможность играть без подключения к интернету, если игра была предварительно загружена.

Пока что это первый шаг. Да и игры так себе. Если же однажды Netflix станет полноценным сервером, на котором, пусть и за отдельную плату, можно будет запускать «тяжёлые» онлайн-игры, то компания задаст новый тренд. Онлайн-платформы выйдут на новый рынок и начнут конкурировать не только между собой, но и с игровыми приставками, ноутбуками и ПК. Сейчас это очень актуально, потому что в 2020 году выручка мировой индустрии видеоигр достигла почти $180 млрд, в то время как кинематограф получил около $100 млрд. Неудивительно — пандемия. К тому же, графика игр совершенствуется и уже почти не отличается от реальной картинки. Так, глядишь, однажды платформы начнут создавать собственный пул игровых студий или будут заказывать для себя эксклюзив.

НЕВМИНКУЛЬТ


Похожие посты:


  1. Китай запретил школьникам играть в онлайн-игры более 3-х часов в неделю

    2. Китай запретил школьникам играть в онлайн-игры более 3-х часов в неделю

    Так КНР планирует бороться с игровой зависимостью. Контролировать это будут провайдеры онлайн-игр с помощью различных алгоритмов. К примеру, Tencent еще в июле внедрила систему распознавания лиц, которая сканирует игрока и сопоставляет его с каталогом зарегистрированных людей и определяет [Читать...]


  2. В игре в кальмара уже победил Netflix

    3. В игре в кальмара уже победил Netflix

    Журналисты раскопали (или сочинили, но вряд ли), что «Игра в кальмара» принесёт сервису почти 900 миллионов долларов. И это при затратах чуть более двадцати. Но продолжают погоню за деньгами и миллионы других людей — от школоты в ТикТоке [Читать...]


  3. Вездесущий Netflix выпустит «королевский» мультсериал Pearl

    4. Вездесущий Netflix выпустит «королевский» мультсериал Pearl

    Королевский — потому, что партнёром проекта выступит компания Archewell Productions, которую основали принц Гарри и Меган Маркл. И это уже второй совместный проект с онлайн-платформой после документалки «Сердце непобеждённых». Pearl — это история о 12-летней девочке Пирл, которая [Читать...]


  4. Android-мигрант

    5. Android-мигрант

    Объявлено о начале продаж в России смартфона Gigabyte GSmart G1310. Аппарат является первым Android-смартфоном с поддержкой двух SIM-карт. Отечественный рынок смартфонов с поддержкой двух SIM-карт возник в 2008 году. Все представленные за последующие годы «двухсимочные» смартфоны функционировали под [Читать...]


  5. Netflix согласился, что двух минут мало, и сделал ставку на длину

    6. Netflix согласился, что двух минут мало, и сделал ставку на длину

    Засчитывать за просмотр фильма или сериала две минуты, которые пользователь на него выделил — все-таки мало, — решили в Netflix и начнут оценивать популярность по общему количеству просмотров в часах. Топ-список вполне существенно изменился. Из десятки, например, вылетели [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»