«Снежную королеву» помогут озвучить звезды скандинавского ТикТока

Нравы диктуют решения. Для локализации пятой части «Снежной королевы» в различных странах мира привлекут местных звезд YouTube и ТикТока. Впрочем, если помнить, как деревянно зачастую звучат голоса профессиональных дублеров, особенно детского возраста, жертва, возможно, того и стоит.

Эта договоренность стала лишь крохотной частью целого ряда сделок, заключенных Wizart Animation по своей флагманской (пока) франшизе. Пятый фильм серии, запланированный на следующий год и фигурирующий под непритязательным названием The Snow Queen and the Princess — приобретен для дистрибуции во Франции, Турции, Южной Корее. В этих странах предыдущие части зашли очень здорово, так что удивляться явно не стоит.

Кроме того, WA решила удивить снегом Скандинавию и заключила пакетную сделку на показ всех четырех частей франшизы в Норвегии, Исландии, Швеции, Дании и Финляндии. И, например, в кинотеатрах Норвегии мультфильм выйдет в канун Рождества.