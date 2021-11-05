Очередное избиение до полусмерти в Подмосковье группой выходцев с Кавказа местного жителя, который попросил их не мусорить во дворе (пьянка у них там была — не самое редкое в наших широтах явление), заставляет задать профильному начальству, местным властям и в целом руководству страны вопрос: можно ли как-то навести порядок с ЭТИМ контингентом наших сограждан, который, вырвавшись за пределы их малой родины, как с цепи срывается и непременно должен доказывать аборигенам, что теперь они здесь хозяева. Причём за отсутствием образования, культуры, воспитания, страха Б-жьего и умения себя вести, доказывать ставшими для них стандартными силовыми методами. Притом, что возраст и пол аборигенов для них значения не имеют — достаётся всем, кто их окружает.

С трудовыми мигрантами из-за рубежа — понятно. Как и с иностранными студентами и прочими экспатами. Ведут себя плохо, попадаются — на выход из страны, с последующим запретом въезда на достаточно длительный период. А со своими, что делать? Притом, что культ силы у кавказской молодёжи есть факт, отсутствие каких бы то ни было тормозов за пределами мест их исконного проживания и уважения к законам и окружающим — тоже факт и то, что достали они население тех краёв, где показательно хулиганят и бесчинствуют, до предела, тем более факт. Хотя погромы мест их концентрации редки (вспоминается Кондопога), и их пока не убивают. Но это пока. Зачастую просто после инцидентов никого найти не могут.

Государство национализм пресекает и правильно делает. «Русский марш», «Мужское государство» и всё прочее такого рода у нас не приветствуются и с великодержавным шовинизмом никто из властей не заигрывает (хотя сочувствующих ему более, чем достаточно). А можно теперь надеяться, что будет жёстко пресечена этническая бытовая преступность и дворы, улицы, а также общественный транспорт будут безопасны для жителей? Или, поскольку начальство всех уровней в них не живёт, по ним не ходит и в транспорте этом не ездит, спасение утопающих останется делом рук самих утопающих? В Америке этих абреков давно бы уже обыватели перестреляли, и не было бы с ними никаких проблем. Так у нас же короткоствол населению не продают. Может, всё-таки, зря?