Госдепартамент США провёл ревизию хранилища подарков американским государственным деятелям, а также сувениров высокой ценности, которые должны были быть подарены зарубежным гостям на международных мероприятиях, которые были намечены к проведению на территории США, но отменены из-за коронавируса. Чтобы было понятно, о чём речь, упомянем одну только бутылку виски, стоимостью почти $ 6 тысяч, которую японцы Помпео подарили, когда он был госсекретарём Соединённых Штатов. Они вообще-то действительно хороший виски производят, но этот был, наверное, каким-то особенно выдающимся — больно уж дорог. Так вот, его спёрли. И вообще много чего из хранилища увели — не только элитный алкоголь.

Вопрос: кто именно помянутые подарки разграбил, растащил, потырил, попятил, приделал им ноги… (синонимы можно подбирать бесконечно и не без удовольствия), конечно, стоит во весь рост. Все, кто входил в хранилище за период, прошедший с прошлой ревизии, учтены — система работает. Непонятно только, какие выводы из этого можно сделать. Визитёров были сотни и ходили они туда часто. Как на работу ходили. Причём все были людьми с положением, отнюдь не нищие и после ухода с государственной службы на вольные хлеба тоже не бедствуют. Некоторые остались в политике, некоторые вернулись в бизнес, многие по сию пору числятся в многочисленных фондах и экспертных советах, которых в Америке пруд пруди… Допрашивать их всех теперь, что ли? И какие вопросы им задавать?

“Уважаемый (уважаемая) N, не взглянете ли на список похищенного в хранилище особо ценных государственных подарков, которое Вы посещали (дата, время) и не укажете ли, нет ли там вещей, которые Вы совершенно СЛУЧАЙНО захватили с собой?” Так, что ли? Интересно, найдётся ли хоть один идиот, который на это поведётся. И, кстати, кто такого рода расследование, не имеющее никаких шансов на успех и способное погубить любую карьеру того, кто в это ввяжется, проводить будет? Так что остаётся с болью в душе констатировать, что воруют начальники не только у нас, но и в такой в высшей мере демократической стране, как США. И по мелочи воруют, и по крупному. Как придётся. Что ОЧЕНЬ повышает уровень доверия к ним и их государству. Б-же, благослови Америку!