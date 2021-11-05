Российское судно задержали в датском порту

Российское научно-исследовательское судно задержали в датском порту по иску канадской кампании, организующей круизы, «в обеспечение» претензий к институту, в ведении которого оно находится. Шло домой, в Россию после важного исследовательского рейса, с экипажем и учёными. Больше не идёт и совершенно непонятно, дойдёт ли. Все наши инстанции оповещены о происходящем и выполнили ту главную и по их мнению самую важную работу, которая от них зависит и на которую они пока ещё способны: разослали запросы. Теперь, когда их долг по всем нынешним нормам выполнен, они могут с чистой совестью наверх заявлять, что сделали всё, что могли. Поскольку для нашей бюрократии процесс — главное, а результат никакого значения в принципе не имеет.

Ну, спросят её, бюрократию эту, в данном конкретном случае, академическую, где корабль? А у неё на этот вопрос отписки будут. Запросы везде, где только можно, уже посланы. Ждём-с. А так как мы теперь не СССР, которого справедливо боялись, а страна высокоцивилизованная, ходящая по судам и международным инстанциям, пока ноги по колени не сотрёт, и имеющая репутацию хоть и вспыльчивого, но вполне законопослушного терпилы, во всех спорных ситуациях предпочитающего договариваться, что даёт колоссальный простор для того, чтоб нас нагибать, ждать справедливого суда можно до морковкина заговения. А про быстрый с нами никто и вовсе и говорить не будет. Так что, похоже, с исследованиями Мирового Океана у нас затык образовался. И большой.

«Тю-тю, Гриня», — говорил именно по такого рода поводу Ефим Копелян в роли атамана Бурнаша в «Неуловимых мстителях». И, похоже, если руководство не примет какое-то кардинально другое решение, чем принимает обычно, нам и в самом деле больше за пределами своих территориальных вод скоро нечего будет делать. Поскольку с той стороны — звериный оскал капитализма, плюс чётко построенные механизмы отъёма собственности у лохов по суду, а с нашей — мутные схемы и непрозрачные истории насчёт того, что вообще с российским научным флотом, а точнее с тем, что от него осталось, происходит. Кто, что и зачем на нём пытался заработать? Почему он сидит на голодном пайке и какой идиот или какие аферисты российскую науку до такого состояния довели?!

И, главное, делать что — здесь и сейчас, чтобы корабль не потерять и отбить у организаторов этой истории всякое желание продолжать такого рода рейдерские захваты российской собственности? Может, скажет кто? И не из Академии Наук, которая по нынешним временам мало что в отечественной табели о рангах значит и вес которой, не говоря уже о возможностях, исчезающе мал? Датский порт Скаген брать под контроль, отбив арестованное судно и уведя его в Россию под конвоем российского ВМФ никто не будет. Нету у нас для такого рода действий политической воли и потенции. Жалко, конечно, но нету. И, похоже, уже не будет. Петра I с Меньшиковым надо для этого воскрешать. Царь этот, конечно, был самодур и тиран, а конфидент его — вор из воров, но оба были отчаянно храбры, рисковы, удачливы и море сильно любили.

Да, что прошлое вспоминать… Была страна, был у неё флот, были флотоводцы и была она то империей, то сверхдержавой. А теперь есть длинный список Forbes, торговля сырьём и остатками советских технологий, превосходно выстроенная система государственных СМИ, которые всё могут сами себе и населению объяснить, и толпа эффективных менеджеров. А! Совсем про демократию автор забыл. Так она стране помогает чувствовать себя на должном уровне в окружающем мире и так её врагам мешает ей всяческие ковы строить, вроде тех, с которыми наш корабль научный в датском порту сейчас столкнулся… Может, пора каперский флот завести? Государство же за действия каперов не отвечает, хоть они тот Скаген вслед за Порт-Ройялом на дно морское отправят. А то настоящих буйных у нас мало. Пора навёрстывать!