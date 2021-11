Российское судно задержали в датском порту

(Шекспир, “Гамлет”, д.1, явл.4) “Something is rotten in the state of Denmark” – именно так выглядит в оригинале выражение, вынесенное мной в заголовок. Интересно, насколько более “матерным” оно стало бы, окажись Марцелло в наши дни, да в нашем [Читать...]