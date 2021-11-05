«Наив» у Маргулиса: симфонический оркестр и, увы, не только

Ещё 11 лет назад фронтмен группы Александр «Чача» Иванов смело заявил: «У нас в стране плохо с демократией и свободой слова». Почему смело? Да потому, что если искренне в этом уверен и озвучиваешь такое, значит, готов к репрессиям. Но ФСБ с обысками к нему тогда так и не пришло… Позже были и схожие интервью, и поддержка Юрия Шевчука после его попытки организовать перепалку с Владимиром Путиным.

За прошедшие год было участие в нескольких антигосударственных митингах, переезд в США. Но зарабатывать музыкант продолжает в России — за океаном он никому не нужен. Да и некоторые песни, мягко говоря, не очень нейтральные. И что же мы видим сейчас? Вчера основная группа Иванова — «Наив» — выступила на «Квартирнике НТВ у Маргулиса», да ещё и с симфоническим оркестром. Если говорить только об искусстве и не политизировать, то было здорово. Но кто же в наши дни не политизирует?

И если так, то пусть Иванов иже с ними сколько угодно критикуют власть по социальным, экономическим, культурным темам. Но только не надо говорить, что вместо демократии и свободы слова у нас сплошная цензура. Или уж хотя бы не лезть тогда на центральные кнопки ТВ.