«Ленфильму» вернули права на его картины

Если точнее, то передали исключительную лицензию на использование фильмов «золотой коллекции» питерской киностудии. Договор между Госфильмофондом России и АО «Киностудия «Ленфильм» подписан, и студия до 2043 года становится единственным лицензиатом «золотой коллекции» на территории России, СНГ и остального мира.

Вроде странно, что это произошло лишь сейчас, но, с другой стороны, и здорово: до назначения нового руководства «Ленфильм» шатало из авантюры в авантюру, и кто знает, как распорядились бы своим правом на «золотую коллекцию» еще пару лет назад, когда новости о передаче прав впервые появились, но, видимо, не привели к конкретным плодам. А ведь подборка там отличная: «Золушка», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Свадьба в Малиновке», «Небесный тихоход», «Полосатый рейс», «Мистер Икс», «Гамлет» и многие другие любимые картины.

В решении виден и символизм. Раньше только «Мосфильму» с «Союзмультфильмом» доверяли право распоряжаться своими коллекциями и зарабатывать на них. Теперь с ними уравняли и «Ленфильм», показав доверие к руководству студии. Интересно, как обстоят дела у киностудии имени Горького: в 2018 она фигурировала в схожих новостях вместе с «Ленфильмом», а сейчас пока осталась в тени.