Кто и как распоряжается «Семейным бюджетом»?

Коронавирусная пора расставляет свои приоритеты, и все больше премьер уходит в онлайн. Такая участь постигла комедию Евгения Абызова «Семейный бюджет».

История об интеллигентной семье, пускающейся во всевозможные авантюры ради оплаты ипотеки, позавчера вышла сразу аж на трех онлайн-площадках. Между тем поддержанный Минкультом фильм достоин совсем другой судьбы.

Американский «Юниверсал» — прокатчик картины — продавал «Семейный бюджет» исключительно вдовесок к новому Бонду и «Дому Гуччи». Так снятый с госучастием фильм на актуальную в целом тему сначала сливался кинотеатрам вместо сдачи за блокбастеры, а затем — с первыми же сообщениями о карантине — ушел в сеть. Впрочем, что ждало бы его на экранах? Большой охват, но тухлые сеансы — зачем продвигать «гадкого утенка» и создавать пусть слабую, но конкуренцию кассовым фильмам? В итоге договоренности соблюдаются лишь формально, а сборы… Ну, поддержанное Минкультом кино редко окупается. Незаметно мы к этому привыкли.

Довольно ли государство, что снятый за его деньги продукт задвигают на дальний ряд в угоду собственным картинам? Счастлива ли съемочная группа, что плод их коллективного творчества заработал неприлично меньше просто потому, что достался не тому прокатчику?

Ольга Борисовна, дорогая и нежно уважаемая, знаем — Вы читаете. Обратите внимание на эту порочную практику — все ведь можно изменить. Обидно до скрежета зубовного, что вся российская отрасль пляшет от интересов «Сони» и «Юниверсала». Очевидная проблема требует вмешательства, еще вчера.