Premier забрал эксклюзивы с ТНТ?

Коллеги вовсю пишут, что новые сериалы Premier должны были премьериться на ТНТ, но вышли именно в онлайне; и не ради поддержки Premier в борьбе осенних эксклюзивов, а из-за банального конфликта внутри «Газпром-медиа».

Ситуация запутанная, но интересная. Какие бы мотивы ни лежали в основе решения, выход осенью «Контакта» и «Вне себя» добавил Premier очков в самой сейчас суровой гонке — между онлайн-сервисами, сражающимися за подписчиков отчаяннее, чем телевизионщики за рейтингом. Жесткий, скомканный к финалу, но твердо держащий зрителя за грудки «Контакт» помог выстоять в конкуренции, отпустив разве что Start с его уже очень плотным графиком премьер. Эстафету скоро подхватит «Вне себя» с Цыгановым и Стычкиным.

Так что нет худа без добра. Софье Митрофановой, конечно, желаем примирить полюсы напряжения внутри холдинга, но и такие вот странные решения, вызванные обострениями внутреннего конфликта, могут сыграть в плюс на дистанции. Чем поддерживать доживающее свой век телевидение с его рекламой и необходимостью подстраиваться под расписание, «Газпром-Медиа» почти нечаянно сделал ставку на онлайн и в долгосрочной перспективе, скорее всего, выиграл, пусть финальные выводы делать рано. Не всегда ведь генератор случайных решений будет играть в плюс.