Рады поздравить вас с Днем народного единства!

Этот праздник сильно недооценен, как и его основной посыл. А ведь у нас нет иного пути, кроме совместного — слишком уж много внутренних границ проведено по России: многонациональной, многоконфессиональной, исписанной историческими шрамами и татуировками идеологий. Дав этим шрамам разрастись в трещины и расколоть всех нас, мы разобьемся на 150 миллионов одиночек, ведь даже с детьми мыслим по-разному, с друзьями не сходимся в политике, с коллегами во вкусах, с соседями в понимании свобод и даже с самими собой готовы порой поспорить на тему религий.

Россию часто пытались сузить до каких-то узких пределов, сделать плоской, восьмибитной, монохромной, понятной, но каждый раз она вырывалась из очередной плоской матрицы во всей своей многогранной, многомерной уникальности. Наша культура — как отражение России — столь же многогранна. Именно поэтому мы последовательно выступаем за свободу творчества и самовыражения, настаивая только на балансе.

Русская культура не поломается от присутствия Моргенштерна и Бузовой. Она поломается, если на них не найдется хотя бы Пелевина, Мацуева и Нетребко, а на тик-ток-одноклеточных пузырей — региональных театров, студий и кружков. И раз система построена так, что именно простейшим дается зеленая улица — мы по мере сил выравниваем поток и напоминаем о явлениях более сложных.

Еще раз с праздником, друзья, какие бы фильмы и спектакли вы ни смотрели, какие бы книги ни читали и какую музыку бы ни слушали. Пока вы смотрите, читаете и слушаете — мы останемся едиными при всем различии взглядов.