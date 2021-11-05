Военная доктрина Союзного государства

Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет и 28 программ, согласовали основы миграционной политики и военной доктрины Союзного государства… Ну, не прошло и 22 лет, как что-то в деле его реального создания сдвинулось с мёртвой точки. Правда, за это время и Россия изменилась, и Белоруссия, и мир в целом. Когда всё только начиналось, подспудно витавшая в воздухе идея состояла в том, что Лукашенко планируемое общее государство после Ельцина унаследует. Потом карты иначе легли и Батька явно обиделся. Что мог, тормозил, не доводя дело до необратимого разрыва, на Запад явно оглядывался и до того довёл хитросплетения насчёт равноудаления, что едва за Януковичем не последовал. Похоже, настало самое время приостановить все эти финты.

Наше Б-госпасаемое государство, впрочем, тоже за эти годы много что прошло. Когда Россия помянутый интеграционный процесс с Белоруссией начинала, только что дефолт прошёл, да и с Первой Чеченской войной еле-еле разобрались. Что до цены на нефть, она скребла дно, а российский госбюджет пел такие романсы… Правда, и надежды на полноценную интеграцию страны в западный мир были живее всех живых. Не разобрались ещё, кто мы для них на самом деле такие. Ну, время тогда такое было. Хотя Фазиль Искандер свои «Кролики и удавы» на тот момент уже давно написал, и там всё было чёрным по белому сказано. Другое дело, что политики ни на каких писателей внимания никогда не обращают, будь они хоть сто раз гениальные. Не до того им, политикам. И нашим. И ненашим.

Странно это будет, если на базе бесконечных толковищ бюрократов вокруг Союзного государства России и Белоруссии внезапно образуется что-то, кроме благих пожеланий народных масс, синекуры для очередной генерации чиновников и общих слов, прикрывающих откровенное поддаивание Батькой российского бюджета. Оно, конечно, не так обидно, как если б эти деньги просто кто-нибудь из своих украл и за рубеж отогнал, в очередной Цюрих или Лондон, но несколько раздражало. Другое дело, что всякому овощу своё время и не исключено, что белорусский главный начальник, на собственном опыте убедившись, как его в Европе «ценят», и впрямь решился на что-то дельное. Бывают же в этом мире чудеса? Вот, скоро и увидим. Скрестим пальцы на удачу и будем наблюдать за развитием событий. Оно того стоит.