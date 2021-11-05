День народного единства на дворе… Праздник этот, как и многие до него в разных странах, был назначен начальством, дабы заместить собой в умах электората предшествующий, намертво связанный с прошлой властью — в данном конкретном случае, советской и коммунистической. 7 ноября, хоть кол на голове теши — годовщина Великой Октябрьской революции, так что празднуют его по нынешней поре одни приверженцы КПРФ и других левых партий и движений, да люди, ностальгирующие по СССР. Для целей Бориса Николаевича Ельцина, каковыми было в первую, вторую и сто двадцать третью очередь удержание личной власти, а также его окружения, которое ещё и активы с бешеной скоростью приватизировало и за собою закрепляло, сия дата никак применена быть не могла.

Напрашивалось изыскание чего-либо ноябрьского, что могло бы собой заместить в массах годовщину революции, но при этом не совсем уж чуждого населению, чтобы хоть как-то было понятно, с какого беса вдруг появился незнамо откуда на Руси такой праздник. Ну, его в исторических анналах и изыскали. Причём не так уж даже это было оторвано от корней. Именно такими развлечениями и во Франции новые власти после свержения монархии занимались, и в нашей стране после той же Октябрьской революции, замещая и адаптируя праздники самодержавные и религиозные к новым условиям. Идеология, она и есть идеология. А идеология практическая, сугубо прагматичная, цинична до крайности и кроит историю под себя, как хочет. У нас сегодня это ещё малой кровью происходит. По крайней мере, пока.

Что до конкретики — как раз, когда День народного единства был назначен всенародным праздником, с поляками отношения начали давать трещину, что наложилось на начало осознания начальством того простого факта, что не вытанцовывается у нас благостное единение с Европой и в целом с Западом таким, как это по наивности (или по безграмотной глупости) представлялось обоим могильщикам СССР: недалёкому Горбачёву и агрессивно амбициозному Ельцину. Прагматичный Путин это в 2005 году, когда День народного единства был назначен таковым, уже понимал более, чем ясно, хотя до его Мюнхенской речи ещё полтора года было. Хотя о таком беспределе, который в отношении России в итоге американцы и все примкнувшие к ним страны устроили, тогда ещё и речи не шло.

С другой стороны, Русская православная церковь с её версией отечественной истории и теми ценностями, которые отечественное православие во все времена поддерживало и пестовало в своей среде, в новый праздник вписалась идеально, а позиция РПЦ и для Ельцина, и для Путина означала и означает многое, ибо именно она была ими выбрана в качестве духовной опоры своего правления. Другое дело, что заодно сильно укрепились и соседние, признанные традиционными для нашей страны религии, что в случае ислама позволило подняться на новый уровень всем радикальным его течениям, пришедшим в страну из-за границы и опирающимся на мощную политическую, идеологическую, финансовую, а в случае «Братьев-мусульман» и салафитов, и военную базу, но это уже второй вопрос.

Что называется, прав был Черномырдин: хотели как лучше, а получилось как всегда. Однако, кто и когда из тех, кто принимает решения, способен в этом мире прозреть будущее? Не бывает этого, не было и не будет. Да и понятно. Человеку же вообще свойственно думать, что его мысли, чувства и ощущения свойственны и другим. Особенно, если он начальник, а тем более главный начальник. Да и хочет-то он хорошего! Духовными скрепами атеистическую страну пронизать — чем плохо? Плюс извечное противостояние русского православия с католической церковью, плюс старое соперничество Польши и Москвы, при обычной нелюбви российского народа к иноземным завоевателям какого угодно толка, плюс сам по себе сюжет, в котором смешалось для истории страны и церкви очень и очень многое…

После чехарды правлений Годуновых, Шуйских, Лжедмитриев и поляков, в итоге на трон Романовы сели? Сели. Причём было это до Раскола, реформ Петра и вообще того, как династия себе церковь подчинила — самым жёстким путём. Напротив, именно тогда звёздный час у церкви в нашей стране и был. Она, церковь, царя поставила и династию основала. Сын митрополита Фёдора Романова, а позднее партиарха Филарета на престол сел, отодвинув от трона соперников, наиболее опасным из которых был освободитель Москвы и победитель поляков князь Пожарский, которого бояре, говоря простым языком, с успехом кинули. Благо, они-то как раз поляков на царство и призвали (и шведов готовы были призвать), а он со своим ополчением, да с Мининым им всю малину…

В общем, кому трон да держава, а кому хватит и памятника. Того, что князю-освободителю и соратнику его, купцу, поставили на Красной площади. Он там и поныне, недалеко от Лобного места и собора Василия Блаженного стоит. Но, повторим, отодвинув в сторону такие темы, как историческая справедливость, отсутствие награды за патриотизм и награда за коллаборационизм, а также значение интриги в феодальном обществе начала XVII века, роль церкви в завершении помянутого сюжета и становлении династии Романовых была не просто высокой, но высочайшей, главной и определяющей. И память об этом в её кругах осталась, что и сказалось 400 лет спустя, когда политики придумали День народного единства. Праздник, правда, мог бы и 7 ноября остаться, когда поляки на самом деле из Кремля ушли (4 ноября ничего особого в Москве не было), но про это историков надо было спросить. А когда они у нас кого в начальстве интересовали…