{ 5 ноября 2021 }

Кехман это не про воссоединение

Рубрики: [Театр]  [Фейсбук]  

Кехман это не про воссоединение МХАТ после 40 летнего разделения. 

Это — про большие деньги на запланированную реконструкцию знаменитого здания на Тверском бульваре, 23.

Цена вопроса, как говорят — от 10 до 20 млрд рублей. Большой куш. 

Поэтому, война против неудобного и недоговороспособного Боякова велась целых три года.

Бузова, Доронина, Прилепин и прочее скандальное шапито — не более чем информационные поводы, которые отрабатывались заинтересованной группой лиц с привлечением праздной публики. 

Бояков мог быть традиционалистом или модернистом, ставить «Лавра» или «Голую пионерку» — все это не имело ровным счетом никакого значения. На его месте должен был оказаться «правильный» человек и Владимир Абрамович Кехман в этом смысле являлся просто идеальным кандидатом. 

Фигурант нескольких многомиллиардных уголовных дел в России, человек признанный Лондонским судом виновным в мошенничестве, назначен генеральным директором именно для того, чтобы тихо закрыть МХАТ им. М. Горького на реконструкцию.

Использование же Т. В. Дорониной в этой бизнес-схеме больше всего напоминает цыганский бизнес, когда безногих инвалидов, каждое утро вывозят на перекресток для сбора милостыни.

Сергей Мардан


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