Григорий Лепс — «Подмена понятий»

2021, United Music Group

«Подмена понятий» — это когда признанный 59-летний мэтр эстрады вместо нового расслабленного и предсказуемого альбомчика выдаёт монументальную 25-трековую работу. «Подмена понятий» — это когда Григорий Лепс кладёт конец попыткам сформулировать название стиля, в котором он работает, ибо на новой пластинке он работает в десятке разнообразных жанров. Диск «Подмена понятий» выглядит как подведение итогов, хотя одновременно может знаменовать как раз начало какого-то нового этапа — причём артист будто бы ещё до конца не определился, каким он будем, и раскладывает яйца по нескольким корзинам. «Подмена понятий» — это когда поклонники вместо сборника любимого исполнителя получают набор разномастных песен, объединённых только характерным вокалом. По законам маркетинга на месте этой бесконечной «Подмены понятий» должны были быть три или четыре отдельных альбома, на одном из которых была бы лирика, на другом — условно филосовские песни, на третьем — всякие хулиганства. Очень сложно представить себе настолько преданного Лепсу зрителя, который с равной благосклонностью отнесётся и к шуточным песням, и к матерным, и к пафосно-мировоззренческим.

Но вот Григорий Викторович почему-то решил «осчастливить» слушателя по полной программе, вывалив на него 25 песен и заставив идти по альбому, как по извилистому пути с изрядным перепадом высот. Путь выдержать непросто, и очевидно, что ко второму прослушиванию публика поймёт, какие песни нужно будет перематывать. Ну, или откажется от второго прослушивания вообще.

Первая песня «Подмена понятий» напоминает по тексту бардовские размышленческие композиции Андрея Макаревича — но в хард-роковой аранжировке. Эта вещь, как и крикливый «Трибунал», настраивает слушателя на серьёзную работу вместо аудиоразвлечения — в то же время те, кому философия и нервная подача Григория не близки, могут прямо здесь выключить альбом и не услышать более традиционную для Лепса балладу «Всех благ». Впрочем, желание остановить прослушивание вернётся очень скоро — на песне «Одежда между», где фирменный рык певца «заполирован» автотюном. «Lucky Man» и «Она меня балует» — довольно спокойные для Лепса эстрадные номера, потенциальные форматные радиохиты.

В «Пока бьётся моё сердце» внезапно обнаруживаются фолковые, почти частушечные интонации, после чего запускается «неподцензурный» блок — шуточные, хулиганские и шнуровские песни. В исполнении Григория они звучат странновато, причём неловкость испытывает больше слушающий, а не поющий. Но даже если вам не кажется остроумной рифма «Тарантино — Буратино» и вы не испытываете неодолимого желания заменить букву в слове «Буёк», придётся признать, что этот блок изрядно освежает альбом.

Далее Лепс звучит более или менее привычно, и несколько песен можно было бы безболезненно секвестировать. Но и в этой части пластинки встречаются любопытные произведения. Например, самая нежная любовная песня в акустической аранжировке посвящена вовсе не женщине, а… городу («Москва»). «Иди и смотри» явно понравится поклонникам «традиционного» Лепса, а несколько «совместок» ещё более расширяют стилистический диапазон альбома. Интересно, что в дуэтных композияих вокалом поражает не столько Хибла Герзмава (про неё всё заранее понятно), сколько Александр Панайотов. Ну и Диана Арбенина своим драйвом затмевает даже энергичное пение Лепса. Финальная песня называется «Пою для вас»; это трек-дисклеймер — артист будто объясняет зрителю, почему решил записать столь масштабный насыщенный альбом. Правда, напрашивающегося продолжения «Пою для вас, а вы терпите» в треке так и не прозвучало.

Алексей МАЖАЕВ.