{ 3 ноября 2021 }

Алжир, газ, Россия и другие…

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

В Польше СМИ в очередной раз «изящно» пнули “Северный поток — 2″, сделав вывод, что отсутствие всякого заметного желания «Газпрома» наращивать экспорт природного газа в страны Евросоюза через территорию Украины и самой Польши — символ того, что этот газопровод Европе не нужен, как Варшава всегда и утверждала, борясь с ним не за страх, а за совесть. Последний раз так яростно поляки с турками сражались при Яне Собеском, как сейчас с помянутым “Северным потоком — 2″. Хотя Оттоманская Порта Европу успешно завоёвывала не для того, чтоб той хорошо было, а от России в целом и «Газпрома» в частности европейцам никакого вреда, кроме пользы, незаметно. И, кстати, Путина это тоже касается. Любой, кто после него страну возглавит, таких сантиментов в отношении Европы, особенно Германии, испытывать не будет…

Забавно, что именно сейчас, когда от того, будет ли вовремя сертифицирован и пущен в действие “Северный поток — 2″ в прямом смысле зависит судьба энергоснабжения Европы зимой 2021-2022 годов (а зима эта ближе близкого, и, вспоминая «Игру престолов», вполне можно сказать, что Белые Ходоки уже вышли в путь), Алжир остановил снабжение Иберийского полуострова газом через Марокко, оставив в действии только один трубопровод, идущий в Испанию морем. Прокачка газа по второму с 1 ноября прекращена, благо 25-летний контракт истекал 31 октября. Ну, он и истёк. Как следствие, Марокко не получит от Алжира не только денег за транзит (а это от 50 до 200 млн. евро в год), но и газ, который поставлялся по льготной цене и на котором работали две крупные марокканские электростанции.

Электроэнергия с них (10-12% всего электричества, производимого в Марокко) в значительной мере шла по подводному кабелю в ту же Испанию. Так что та в результате решения Алжира недополучит не только газ, но и электроэнергию. И, кстати, Португалию эта ситуация тоже затронет — и ещё как! Алжир решил наказать Марокко из чисто политических соображений, в очередной раз проиграв соревнование с королевством за влияние на Западную Сахару и дополнительно окрысившись на Рабат из-за дипломатического и военно-технического сотрудничества того с Иерусалимом, которое (особенно по части беспилотников, РЭБ и разведки) алжирских военных очень напрягает. Про Испанию он, правда, обещал не забыть…

Вопрос: как ей возместить выпадающие объёмы поставок алжирского газа, стоит в полный рост. СПГ? У Алжира не хватает нескольких десятков необходимых для этого газовозов. Арендовать их дорого, да и взять негде: все законтрактованы под поставки в Азию, где цены на СПГ выше. Туда свой сжиженный газ и Катар с США сейчас вместо Европы гонят. Ничего личного, просто бизнес. Увеличить пропускную способность идущего по дну Средиземного моря газопровода? Не успеют к зиме, да и не смогут алжирцы его до таких объёмов прокачки довести, как Испании и Португалии необходимы. Нельзя впихнуть невпихуемое и газа это тоже касается. Трубы сами по себе не безразмерные, сколько компрессорные мощности ни наращивай. Дилемма, однако.

Кроме того, в самом Алжире производство газа падает, а внутреннее потребление его в этой стране растёт. Плюс новые рынки в рамках диверсификации поставок — в Турцию, на крупное совместное химическое производство, и в ту же Азию, которые свои объёмы алжирского газа требуют. Таки получается для испанцев не просто плохая, а очень плохая ситуация. Им, правда, алжирское руководство обещает допоставить газ, забрав его у других, «проблемных» партнёров, и кто это будет, понятно заранее: Франция. Макрон с Алжиром умудрился горшки побить по теме колониального наследия и его сильно накажут. Так что, с дефицитом газа и ростом цен этой зимой придётся столкнуться и французам — а они тоже в Евросоюзе числятся…

Роскошная ситуация с точки зрения блокирования или торможения запуска на полную мощность “Северного потока — 2″. Три страны Евросоюза, причём «старые европейцы», у которых внезапно, под самую зиму, возникает крупный дефицит газа. Интересно, в этом поляки и американцы тоже Россию будут обвинять? Наверное. Путин же, как известно, всё заранее знает, всем из Москвы рулит и без него на газовом и в целом энергетическом рынке ничего не происходит. А ведь Польша предупреждала! И Украина предупреждала. И, кстати, Соединённые Штаты тоже предупреждали. Ничем хорошим для Европы сотрудничество с Россией не кончится, а как его избежать, ни одна зараза подсказать не может. Уголь Россия дай, нефть дай, газ дай, электричество дай, а цены выросли и ещё растут. Чёрт знает, как неудобно выходит…

Евгений Сатановский


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