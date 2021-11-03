{ 3 ноября 2021 }

Прохор Шаляпин и Андрей Бартенев в программе «Однажды…» на НТВ

Рубрики: [Анонсы]  [ТВ]  

В эфире программы «Однажды…» на НТВ её автор и ведущий Сергей Майоров поговорит по душам с певцом и телеведущим Прохором Шаляпиным, узнает подробнее про захватывающую жизнь художника, дизайнера и скульптора Андрея Бартенева, посетит звезду Дальнего Востока — моржа Мишу и покажет домашних питомцев звёзд в сюжете «Ребятам о зверятах».

15 лет назад с шестой «Фабрики звёзд» сошёл молодой и подающий надежды Прохор Шаляпин. За эти прошедшие годы о нём действительно узнали многие. Интерес к персоне белозубого персонажа в стране незамужних женщин вызывали многочисленные романы, разводы и тесты ДНК. По версии таблоидов он любитель женщин и охотник за большими деньгами. В новом выпуске программы «Однажды…» — история одной маски.

В этом году самому загадочному и позитивному персонажу отечественного арта исполнилось 55 лет. Когда в девяностые он появился в художественном пространстве Москвы, публика обомлела — человек-арт-объект никогда прежде не возникал на горизонте столичного пейзажа. Если бы его остановил милицейский патруль, то долго не смог бы сличить паспортную фотографию с лицом ее владельца. Он каждый день менял свой облик, впрочем, как и тело. Андрей Бартенев — человек «перформанс», художник, скульптор, дизайнер и режиссёр — под увеличительным стеклом в программе «Однажды…».

Раньше, в детстве, главными киногероями были не вымышленные герои комиксов, наделённые суперспособностями, а реальные животные — обезьянка Нуки, дельфин Флиппер, собака Лэсси. Ведущий программы Сергей Майоров с радостью представит главную звезду российского Дальнего Востока — моржа Мишу, с которым он познакомился пару недель назад во Владивостоке.  

В России маленьких собачек стали покупать в три раза больше, чем во всем мире. Наблюдается оживление и на рынке экзотических животных. Но и выброшенных из домов животных год от года становится все больше и больше. Чтобы спасти пернатых и хвостатых от ненадежных хозяев, в России уже принят закон об ответственном обращении с животными и разрабатывается законопроект о содержании домашних питомцев. В новом выпуске программы «Однажды…» звёзды Юрий Куклачёв, Родион Газманов, Анита Цой, Анастасия Волочкова и другие расскажут о своих питомцах в сюжете «Ребятам о зверятах».  

Смотрите новый выпуск программы «Однажды…» на НТВ – в субботу, 6 ноября, в 13:05

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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