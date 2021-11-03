«Майор Гром» потолстеет на 20 минут

Студия Bubble анонсировала выход расширенной версии фильма «Майор Гром: Чумной доктор». Зрителей сразу же порадовали полноценным трейлером и пояснили, что добавят сразу 20 минут нового материала — сцен, диалогов и событий, которые для изначальной версии посчитали лишними.
Премьера этих двадцати минут вместе со всеми остальными, ранее виденными, состоится на Кинопоиске в новогодние праздники.
Ничего необычного — просто пошли по пути Зака Снайдера и какого-нибудь «Скайрима», который вместо перехода к новой части продолжает выпускаться то в легендарных, то в расширенных, то в юбилейных изданиях, не стесняясь брать новые деньги за фактически старый продукт.