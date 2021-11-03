«Майор Гром» потолстеет на 20 минут

Уже сейчас можно сказать, что за его прокатной судьбой и историей продвижения следить гораздо увлекательнее, что за сюжетом самого фильма. Собственно, если ограничиться только фильмом, то зритель не получит ничего, кроме невнятного сценария, сомнительных посылов и ходульных героев. [Читать...]

Засчитывать за просмотр фильма или сериала две минуты, которые пользователь на него выделил — все-таки мало, — решили в Netflix и начнут оценивать популярность по общему количеству просмотров в часах. Топ-список вполне существенно изменился. Из десятки, например, вылетели [Читать...]

Знаменитый композитор Ханс Циммер, написавший музыку для «Человека из стали» Зака Снайдера и трилогии фильмов про Бэтмена авторства Кристофера Нолана, испытывает проблемы с написанием музыки для будущей картины про Супермена. В новой картине Зака Снайдера Супермен будет противостоять [Читать...]

Терри Гиллиам («12 обезьян», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе») представил фанатам на конвенте Comic Con первые 10 минут своей новой картины «Теоремы Зеро», сообщает ComingSoon. Для режиссера это уже третья антиутопия. По сюжету фильма компьютерный гений Коэн Лет, [Читать...]

Фантастический экшн от режиссера Данкана Джонса и сценариста Бена Рипли «Исходный код», вышедший в российский прокат, захватывает воображение с первых же минут и не отпускает до самого конца. Хотя если начать внимательно сопоставлять логические связи уже после выхода [Читать...]