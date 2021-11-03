Порадовал высокий уровень информированности американского президента о состоянии пожарной безопасности в нашей стране. Действительно, горит у Путина тундра, несмотря на холодную погоду. Аж на 360 квадратных километрах горит. А летом, в июле, на Ямале и больше горело — трава и мох в жару высохли. Так и тайга горит, да ещё как! А у Эрдогана в Турции, а также в Греции, Италии, Испании, Португалии и Израиле горят средиземноморские леса. И как горят! И Калифорния летом обычно полыхает. Про Австралию и дождевой лес в бразильской Амазонии и вовсе умолчим. Да и с тайгой в Канаде не лучше. Так что надо бы создавать международную службу тушения лесных, степных и тундровых пожаров, а не саммиты балабольские проводить, да куда там!

Байдену не до того. Американский бюджет будет тратиться на военное «сдерживание» России и Китая и на попытки торпедировать рост их экономик и на пропихивание дорогущих, неэффективных и дико вредных для экологии ветровых и солнечных электростанций американского и европейского производства, под предлогом спасения Земли от повышения температуры. То на 2°, то на 1,5°, в зависимости от уровня завиральности идей того или другого политического начальника. И это притом, что сейчас ещё ничего: умеренно тёплый промежуток голоцена, после которого климатические качели могут рвануть куда угодно, от очередного ледникового периода до возвращения к температурному взлёту предыдущих эпох.

Каким был климатический максимум на Земле в доисторический период её развития? На 14-16° выше нынешнего уровня? Ну, и что Байден и все остальные нынешние «прозаседавшиеся» в Риме и Глазго будут делать, если события пойдут по любому из многочисленных возможных сценариев, на которые никто из них не рассчитывает? А они именно по таким сценариям и пойдут. Что до борьбы с углеродным следом — реальной борьбы, а не политико-финансовых авантюр, которыми они так успешно десятки лет занимаются, помимо реальной борьбы с природными пожарами есть и другие темы для их работы — в самый раз по уровню развития нынешних западных технологий. Если они, конечно, и в самом деле такие развитые, как на саммитах утверждают их адвокаты и апологеты.

В Туркмении с 1971 года горит газ в Дарвазе — «Вратах ада». Пылающий кратер, диаметром 60 м и глубиной примерно 20 м. Никто в мировом сообществе не хочет проявить инициативу и его потушить? Газ выгорает в таком объёме, что если перестанет, перебрось его на мировой рынок — большой бизнес вышел бы. Да и дело благое. А что гореть начало ещё в Советском Союзе, так с тех пор, как его не стало, тоже уже 30 лет прошло. Западное сообщество и Турция вокруг Туркменистана столько кружат, на тему его окончательного отрыва от России — сделали бы республике доброе дело. Оно им всяко зачлось бы. Ну, а если никак руки не доходят, в Ираке нефтяное месторождение Баба-Гургур недалеко от Киркука горит уже минимум четыре тысячи лет — ещё Геродот и Плутарх о нём писали.

Американцы там почти 20 лет болтаются после того, как страну оккупировали. Хотя бы они его потушили, что ли, чем к нашей несчастной тундре приставать и Путина ею пытаться подкалывать. Им всякий бы спасибо сказал. Благо, и это место, и Дарваза, и все прочие такие же оставляют такой углеродный след, который игнорировать никак нельзя. Если, конечно, не являться президентом Соединённых Штатов, у которого своя повестка дня и свой мир, в котором он живёт вместе с прочими мировыми лидерами и высокопоставленными чиновниками международных организаций. Там главное — нас и китайцев причморить и Грету Тунберг с её околоклиматическими хунвейбинами натравить на очередного Трампа. Развлекаются, идиоты… Ну когда котам нечего делать, они я-ца лижут!