{ 2 ноября 2021 }

Странные турецкие заявления

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Странные заявления делает турецкое руководство по Сирии. Резкие такие, безбашенные. Насчёт присутствия там курдских вооружённых формирований оно до такой степени возбудилось, что готово провести в этом районе военную операцию (и явно к ней готовится), невзирая на присутствие в регионе сирийских и российских военных. Причём напрямую утверждает, что, атакуя позиции сирийских курдов в их населённых пунктах, турецкая армия не будет разбираться, присутствуют там российские военные или нет и, если что, атакует и их заодно — что уже становится совсем интересным. То есть высшее турецкое руководство в очередной раз путает рамсы. Вежливее насчёт него, увы, не скажешь. И рад бы автор, да никак у него не выходит.

Ну, какое руководство у нынешней Турции, такие ему и приходится характеристики давать. Притом, что угрожая, оно одновременно и жалуется, причём как-то странно: на нас и американцев одновременно. Анкара утверждает, что ей и Вашингтон, и Москва обещали, что курдов на севере Сирии, у турецкой границы, не будет, по крайней мере, их пешмерга. А они там есть. Стало быть, обманули бедную Турцию в этом вопросе и Россия, и США. Отчего ей и придётся в обозначенных районах самой свою безопасность военной силой и обеспечивать. Логично же? Ну, для Эрдогана — да. А вот для всех остальных… Все районы, о которых идёт речь — это Сирия и курды там испокон веку живут. Это раз. Чего по этой части хочет Эрдоган, никого в мире не волнует — присоединения к Турции части сирийской территории ему никто никогда не обещал. Это два.

Ну и, наконец, не очень ли громкие заявления он делает, насчёт удара по опорным пунктам, где присутствуют российские военные и над которыми установлен российский флаг? Так ведь никакого лобби, которое турецкие интересы в Москве проталкивает, может не хватить. Поскольку Путин, конечно, отметил, что не стоит слушать, что Эрдоган говорит, нужно глядеть, что он делает, но не до такой же степени, чтобы турецкие военные могли себе позволить российских атаковать… Впрочем, у него и с американцами по курдскому вопросу нестыковка. Да и вообще, куда-то не туда начал турецкий «султан» заезжать. Он пока даже не Ататюрк. И уж точно не Баязид, не Мехмет Завоеватель и не Сулейман Великолепный. Хотя ведёт себя точь-в-точь как они. Удивительные всё-таки люди, эти «новые османы»…

Евгений Сатановский


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