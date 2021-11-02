Г-ди, ну почему в новостях сплошные природные, транспортные и производственные катастрофы, интриги политиков, коронавирус и прочие масштабные хвори, да бредни экономистов, которые из себя футурологов строят — гадости всякие предсказывают. То ли своё проталкивают, от усовершенствованных методов отъёма у населения последних денег через новые банковские технологии и способы организации общества, до нанотехнологий и искусственного интеллекта. Главное придумать, как товар назвать позаковырестее, чтобы на новизну купились. То ли просто тюльку гонят, бескорыстно, от чистого сердца и любви к непрерывному вранью. Такие уж они, ньюсмейкеры, специальные люди. Наверное, из особого материала сделаны, в котором г-на много.

Между тем, в этом мире полным полно всего до крайности хорошего, на что СМИ, как правило, или не обращают внимания, или у них в итоге, после сбора всех текущих сюжетов воедино, просто ни на что, кроме чернухи, места уже не остается. Люди не только гадят друг другу и портят всё окружающее, включая природу. Масса народу помогает ближним, исправляет то, что те напортачили, или просто бескорыстно, по зову сердца (у кого оно есть) делают что-то хорошее, не думая о том, как бы на этом заработать. Причём безо всяких особых кампаний по сбору средств в рамках международных или отечественных организаций из наиболее известных, которые на виду и на слуху, притом, что те в основном занимаются прокормом наросшей вокруг них бюрократии, как происходит с ООН и её агентствами.

Люди гасят лесные и степные пожары, помогают жертвам катастроф, лечат и учат, разводят редкие растения и спасают вымирающих животных, помогают детям и старикам, бездомным животным и искалеченным на дорогах диким зверям и птицам… Да что там! И не представишь себе, как много обычные люди делают, чтобы сделать этот мир лучше и сохранить то, что может исчезнуть, от вымирающих языков до исторического наследия. Автору в его жизни встречались те, кто спасал брошенных ежат (!) и, рискуя жизнью, занимался рытьём колодцев для кочевников в сомалийских пустынях, ловил торговцев людьми и наркотиками, педофилов и садистов, догхантеров и прочую сволочь. Нет предела добрым качествам и добрым делам таких людей. Жалко, что мало кто им в этом мире помогает. Лучше бы стало всем…