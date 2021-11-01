{ 1 ноября 2021 }

На Украине назвали Литву и Молдавию предателями

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

На Украине назвали Литву и Молдавию предателями за их решение закупиться у России… Литва решила электроэнергию приобрести, хотя ранее призывала всех окружающих этого не делать, Молдавия — газ, притом, что билась на этом ристалище, билась, а потом у «Газпрома» на целых пять лет его решила приобрести. Украине же обидно! Так она последней останется на принципиальных позициях. Польша, кстати, тоже не так уж в этом ряду оказалась крепка. С одной стороны, сражается с гегемонией злочинной москальской влады на европейском энергорынке, аки лев рыкающий. С другой, у России уголь просит. Притом, что теоретически могла бы его приобрести на Украине, но тогда той надо остановить войну на Донбассе и выполнить Минские соглашения, а на это она пойти никак не может. Да и не хочет.

В принципе, понятно, что Украину в итоге все её соратники и «крыши» кинут и останется она с Россией один на один. Притом, что те уже этим занялись, никак не желая вступаться за Киев ни в какой форме, кроме словесной, на что тамошнее начальство, говоря всё, что оно насчёт будущих своих атак на Россию и её, России, грядущей печальной судьбы, пока говорит, явно надеялось. По туркам заметно, с их реакцией насчёт «Байрактаров» и их применения на Донбассе, которая вкратце звучит, как: «турецкий беспилотник, проданный Украине, становится украинским беспилотником и к Турции более никакого отношения не имеет». Или, говоря простым языком: “не бейте, дяденьки — это всё они там, которые в Киеве, виноваты”. Поскольку с «Байрактарами» ВСУ явно перегнули палку. И сильно. Могут наказать.

Впрочем, Украину и по газу кинули, и она это начала понимать. И далеко не только венгры, которые ей, впрочем, ничего не обещали (скорее наоборот) и молдаване (те, как раз, обещали, но мало ли что и кому Кишинёв обещает — могли бы и вспомнить, как это с ним бывает), а западноевропейцы, и что особенно обидно, американцы. Как ещё объяснить внезапные заявления чиновников Госдепартамента, что не Россия виновата в европейском газовом кризисе? О чём внезапно и Амос Хохштейн заговорил, и Стив Сестанович. Притом, что все они продолжают Москве напоминать, что вот, есть такая, Украина, и есть у неё ГТС, так что можно же газ в Европу и через неё поставлять, зачем непременно гнать его через “Северный поток — 2″? Но это уже мёртвому припарки… А пока что отношения властей Киева с Москвой обнулены. Ну, это был их выбор…

Евгений Сатановский


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