Немного о логике. Британия, Франция, Германия, Япония и Австралия выступили за сохранение США возможности превентивного ядерного удара, имея в виду в качестве целей в первую очередь Россию и Китай. Запомним все эти страны – можно в алфавитном порядке, можно в каком угодно другом. Ясно, что никакого принципа “единственной цели”, в соответствии с которым ядерный удар по противнику США могут нанести только при определённых обстоятельствах, администрацией Байдена принято не будет. Что, впрочем, мало в реальной ситуации меняет, поскольку в случае войны, к которой всё явно идёт, кто и как будет американцев проверять, на тему того, соблюдают они взятые на себя ограничения или нет? Правильно, никто.

При этом имеет смысл понимать, что в этом мире всё взаимосвязано, так что руководству и населению всех шести помянутых выше стран (вместе с самими Соединёнными Штатами) не стоит обижаться, когда и если в военных доктринах России и Китая и они будут перечислены в качестве возможных целей превентивного ядерного удара – со всем, что для них из этого будет вытекать. Причём населению всей нашей шестёрки это будет подробно и предметно объяснено. И не на уровне каких угодно выступлений досточтимой Марии Захаровой, которые, при всей их яркости, транслируют и комментируют в основном наши собственные СМИ, а доведя соответствующую информацию до тамошних народных масс на низовом уровне.

Народы должны знать своих героев. А то нас непрерывно обвиняют в том, что мы Запад троллим и в их дела непрерывно вмешиваемся, а за что, непонятно. Они в наши – да. И сильно. Что до нас, как-то даже неудобно, до того все их попытки нам нагадить и всё наше везде, куда у них только руки дотягиваются, искоренить, начальство отечественное игнорирует. Прямо, не начальство, а сплошные стоики и буддисты, ожидающие перехода в Нирвану. Только мантры не те читают. У буддистов и стоиков ничего про ожидание нанесения по ним превентивного ядерного удара нет. Они вообще в реальной жизни действовали куда более предметно и прагматично, чем мы действуем последние 30 лет. По крайней мере, с потенциальными противниками и открытыми врагами.