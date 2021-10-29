Жозеп Боррель, который в настоящее время является главной европейской затычкой для всех внешнеполитических и внешнеэкономических бочек, от лица Брюсселя, публично демонстрируя, что Евросоюз — это не какой-нибудь хромой селезень мировой политики, каковым он всё более явно выступает, а ого-го, какой сильный и влиятельный игрок, в очередной раз прочёл России нотацию, на сей раз насчёт поставок газа в Молдавию, обвинив Москву в политическом давлении на Кишинёв. Действительно, вместо того, чтобы просто снизить цену на газ до той величины, которая устроила бы молдавские власти, «Газпром» имеет наглость торговаться, опираясь на текущие рыночные цены газа в Европе, да ещё и долги ему, которые Молдавия накопила, хочет вернуть. Безобразие!

Впрочем, Евросоюз Молдавии поможет — не газом, которого у него нет (весь «реверс», которым развлекается на Украине и в Молдавии та же Польша — это чисто виртуальная схема, в основе которой лежат финансовые спекуляции на всё том же российском газе), так деньгами. Не очень большими, и их всё равно разворует местное начальство, но тут уж, как принято. Не долги же Молдавии «Газпрому» единая Европа будет гасить. Во-первых это дорого, во-вторых, прямо противоречит курсу в отношении России, которого Брюссель придерживается: давить, ограничивать и требовать, не давая ничего взамен. Москва, судя по заявлениям европейских и американских политиков и чиновников, должна быть счастлива уже тем, что ей позволено Европу газом снабжать.

О каких адекватных текущей ситуации деньгах, может идти речь?!

То, что невероятный взлёт цен на газ и электричество в Европе есть прямое следствие глупейших спекуляций самих европейских политиков, среди которых Боррель занимает не последнее место, не обсуждается. Что отношения России с Европой испорчены до крайности именно из-за евроспекуляций, русофобии и интриг на всём постсоветском пространстве, включая Молдавию, тоже. И при этом Боррель — это чванливое пустое место, ещё имеет наглость чего-то от России и «Газпрома» требовать, в чём то нас обвинять и намекать на что-то ужасное, что непременно произойдёт, если его никто у нас слушать не будет. Интересно, что? Европейское начальство хотело иметь с Россией те отношения, которые в итоге построило? Оно их имеет. «Новые европейцы» слепо следовали тем же курсом? Следовали. Их всех предупреждали? Предупреждали. Ну, теперь пускай платят. Деньги счёт любят.