Американские авиаперевозчики попросили увеличить число полётов над Россией

Американские авиаперевозчики, исходя из экономических соображений, попросили согласовать увеличение числа полётов над территорией России. Причём попросили об этом американский Госдепартамент, который в США выполняет функции МИДа. Аргументы они выдвинули по нынешним временам правильные, не забыв сказать о том, что если они над Россией будут летать, вместо того, чтобы её территорию обходить, как им ранее их же официальные инстанции советовали, то помимо того, что сохранят конкурентоспособность, так ещё и выбросов двуокиси углерода будет меньше. Далась им эта двуокись. Ну, больные на всю голову своими климатическими спекуляциями люди, что с них взять…

Следующее сообщение на эту тему, появившееся буквально тут же: Россия им всё согласовала. И тут закономерный вопрос: зачем и, кстати говоря, почём? То есть, если это до такой степени нашей стране выгодно, то кому конкретно? Какая именно организация, ведомство, структура или личность — персонально, на этом заработает и сколько? А также, в каком именно виде? То есть это официальная, как говаривала «дщерь Петрова», императрица Елизавета Петровна, «интересная прибыль», от которой бюджету будет какой-никакой прибыток, частный доход очередной конторы «Рога и копыта», которых у нас на распродаже государственных опций столько развелось, что Остап Бендер бы от зависти сгорел, или вообще неизвестные никому чиновники на этой теме озолотятся?

И, кстати, как этот благородный и в высшей степени экологичный и щедрый жест отечественной бюрократии в адрес американских авиаперевозчиков, народу влиятельного и более чем небедного, корреспондируется с нашими нынешними отношениями с Америкой, которые пребывают к крайнем упадке? Никак? Или преисполненные одних только грандиозных идей и планов о благе отечества, безо всякого намёка на корысть, дьяки и подьячие наши, которые сей вопрос решали, открыжили у американцев что-то адекватное ситуации в пользу бесконечно ими любимой, опекаемой и защищаемой ото всех на её интересы злых вражьих покушений России-матушки? А то мы всё в бирюльки с внешним миром играем, по схеме: мы им, чего им надо, а они нам лапшу на уши про демократию, экологию и права человека. Перестройка и Новое Мышление как раз про это были…