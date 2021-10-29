Чего ради, собственно, все как один шарахнутые патриотизмом на всю голову отечественные медийные персоны, включая автора, хотят от чиновников и бизнесменов, которые не скрываясь выводят заработанные в России капиталы за границу с такой же регулярностью и постоянством, как вода в водопаде течёт, чтобы те этого не делали? Доскреблись до людей, как пьяный до радио: спой, да спой… Вода с горки стекает, сверху вниз, а деньги из страны за бугор. Закон природы. Видел кто-нибудь в этом мире водопад, который бы снизу вверх бил? Он же не фонтан! Да и в фонтане или гейзере вода, после краткого полёта в небеса, обратно падает. Ньютон постарался с его законом всемирного тяготения. Хотя и до того, как он этот закон открыл, вода точно также текла. Сверху вниз…

И, кстати, со страной нашей и деньгами тоже так было. Кто её только ни грабил и данью не облагал… А как свои собственные князья, бояре да дворяне нарисовались, чем они все прославились? Правильно. Сварами с соседями, мятежами против верховной власти, неуёмным казнокрадством, интригами, повальной склонностью к измене в пользу враждебных соседей, да побегами за границу, когда их заговоры по той или иной причине проваливались. И не с пустыми руками бежали: жить же на что-то надо! А уж с кем они заигрывали и к кому после сбегали с родной земли, и перечислить трудно. Сперва, к примеру, чингизиды были в цене и основным направлением считался Восток. «Иго»…

После в лидеры рынка продажи родины выбивались поляки, шведы, французы, англичане, немцы и американцы, так что в итоге вся «элита» начала ориентироваться на Запад. Теперь, правда, есть ещё китайцы, так что Восток опять в цене. А какая на дворе эпоха — Рюриковичи банкуют, Годуновы, Шуйские с Лжедмитриями или Романовы, либо идёт Перестройка и Новое Мышление, неважно. Хоть Иван Грозный с опричниками бояр гоняет и пластает, хоть Пётр I стрельцам головы рубит, а боярам бороды режет, хоть Ленин с революцией или Сталин с Большим Террором, хоть Ельцин с Гайдаром и Чубайсом, хоть нынешнее бесконечное вставание с колен, не пойми, не разбери в какую позу… Так что всё, на самом деле, идёт в штатном режиме. Просто «элита» наша, псы шелудивые, национальные традиции чтит и соблюдает, уж какие есть…